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На операцию — может ли временно непригодный уехать за границу

27 июля 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выезд за границу временно непригодного – какая структура решает этот вопрос
Пограничный контроль. Фото: sobor.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанный гражданин, признанный временно непригодным для службы в армии, может уехать за границу, в частности, для проведения хирургической операции. Впрочем, окончательное решение будет зависеть от пограничников.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Несмотря на то, что в Украине идет общая мобилизация, а выезд за пределы страны для военнообязанных закрыт — часть граждан имеет право пересекать государственную границу Украины.

Это касается, в частности, тех военнообязанных, признанных временно непригодными к военной службе.

Комментируя вопрос одного из таких граждан, планировавшего выезд за границу для проведения операции на больном колене, Юрий Айвазян подтвердил, что это возможно: "Да, это может быть основанием для выезда за границу".

От кого зависит окончательное решение

Вместе с тем, добавил юрист, у такого военнообязанного могут возникнуть вопросы уже во время прохождения пограничного контроля.

"Окончательное решение находится в компетенции ГПСУ", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, что мы писали ранее, каким категориям мужчин разрешат пересечь границу в августе 2024 года.

В частности, пересекать границу можно мужчинам с инвалидностью I, II и III группы. Однако, статус инвалидности им необходимо подтвердить соответствующими документами. Иначе за границу не выпустят.

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