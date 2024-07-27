Выезд за границу временно непригодного – какая структура решает этот вопрос

На операцию — может ли временно непригодный уехать за границу
Военнообязанный гражданин, признанный временно непригодным для службы в армии, может уехать за границу, в частности, для проведения хирургической операции. Впрочем, окончательное решение будет зависеть от пограничников.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Кто может выехать из Украины на операцию
Несмотря на то, что в Украине идет общая мобилизация, а выезд за пределы страны для военнообязанных закрыт — часть граждан имеет право пересекать государственную границу Украины.
Это касается, в частности, тех военнообязанных, признанных временно непригодными к военной службе.
Комментируя вопрос одного из таких граждан, планировавшего выезд за границу для проведения операции на больном колене, Юрий Айвазян подтвердил, что это возможно: "Да, это может быть основанием для выезда за границу".
От кого зависит окончательное решение
Вместе с тем, добавил юрист, у такого военнообязанного могут возникнуть вопросы уже во время прохождения пограничного контроля.
"Окончательное решение находится в компетенции ГПСУ", — подчеркнул Айвазян.
Напомним, что мы писали ранее, каким категориям мужчин разрешат пересечь границу в августе 2024 года.
В частности, пересекать границу можно мужчинам с инвалидностью I, II и III группы. Однако, статус инвалидности им необходимо подтвердить соответствующими документами. Иначе за границу не выпустят.
Читайте Новини.LIVE!