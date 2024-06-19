Виїзд за кордон чоловіків з інвалідністю — які документи слід мати, повний список

Перевірка документів у чоловіка на кордоні. Фото: ДПСУ

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати з країни. Водночас є певні винятки з правил. Крім цього, перетинати кордон можна чоловікам з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи. Проте статус інвалідності їм необхідно підтвердити відповідними документами. Інакше за кордон не випустять.

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Перелік документів, які зобов'язані пред'явити на кордоні чоловіки з інвалідністю

Як підкреслив правозахисник, порядок перетину кордону чоловіками з інвалідністю врегульований Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57.

Таким чином, під час дії воєнного стану чоловіки з інвалідністю для виїзду за кордон повинні показати держприкордонникам:

Паспорт громадянина України. Посвідчення, яке підтверджує статус особи з інвалідністю, у ньому зокрема зазначено групу та причину інвалідності. Або пенсійне посвідчення в якому зазначено групу та причину інвалідності. Або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги (якщо в ньому зазначено групу та причину інвалідності). Або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу. Документи з ТЦК та СП, що підтверджують зняття з військового обліку (це може бути довідка з ТЦК, відмітка у військовому квитку тощо).

Адвокатка підкреслює, однієї довідки про інвалідність (Довідка до акту огляду медико-соціальної експертною комісією) або пенсійного посвідчення, виданого не у зв'язку з інвалідністю (наприклад, за вислугою), для виїзду за кордон недостатньо.

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