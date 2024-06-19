Виїзд за кордон чоловіків з інвалідністю — які документи слід мати, повний список

Без цих документів чоловіків з інвалідністю не випустять з України — що відомо
В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати з країни. Водночас є певні винятки з правил. Крім цього, перетинати кордон можна чоловікам з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи. Проте статус інвалідності їм необхідно підтвердити відповідними документами. Інакше за кордон не випустять.
Які саме потрібні документи чоловіку з інвалідністю для виїзду з України 2024 року, розповів адвокатка Лариса Кісь в коментарі РБК-Україна.
Перелік документів, які зобов'язані пред'явити на кордоні чоловіки з інвалідністю
Як підкреслив правозахисник, порядок перетину кордону чоловіками з інвалідністю врегульований Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57.
Таким чином, під час дії воєнного стану чоловіки з інвалідністю для виїзду за кордон повинні показати держприкордонникам:
- Паспорт громадянина України.
- Посвідчення, яке підтверджує статус особи з інвалідністю, у ньому зокрема зазначено групу та причину інвалідності.
- Або пенсійне посвідчення в якому зазначено групу та причину інвалідності.
- Або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги (якщо в ньому зазначено групу та причину інвалідності).
- Або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.
- Документи з ТЦК та СП, що підтверджують зняття з військового обліку (це може бути довідка з ТЦК, відмітка у військовому квитку тощо).
Адвокатка підкреслює, однієї довідки про інвалідність (Довідка до акту огляду медико-соціальної експертною комісією) або пенсійного посвідчення, виданого не у зв'язку з інвалідністю (наприклад, за вислугою), для виїзду за кордон недостатньо.
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