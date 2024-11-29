Призовникам не треба проходити ВЛК

Перевірка зору. Фото: УНІАН

В Україні допризовники і призовники при постановці на облік у ТЦК мали обов'язково проходити ВЛК, щоб їм було визначено статус придатності. Тепер це не є обов'язковим.

Про це повідомляє видання "Ми — Україна".

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Що відомо

Як пише видання, з 22 серпня 2024 року в Україні почав діяти експериментальний проєкт, який надає можливість автоматичної верифікації та перевірки даних стосовно призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Це означає, що чоловіків до 25 років, включати тих, які перебувають за кордоном, можуть брати на військовий облік в автоматичному режимі і без медогляду.

Водночас є випадки, коли військово-лікарська комісія має взяти до відома інформацію щодо допризовників або призовників, і вже на її підставі прийняти рішення про придатність або непридатність. Це має бути у тому випадки, якщо у людини є:

інвалідність;

тяжкі перинатальні ураження нервової системи;

тяжкі вроджені вади розвитку;

рідкісні орфанні захворювання;

онкологічні, онкогематологічні захворювання;

ДЦП;

тяжкі психічні розлади;

цукровий діабет І типу інсулінозалежний;

гострі чи хронічні захворювання нирок IV ступеня;

тяжка травма;

потреба у трансплантації органа;

потреба у паліативній допомозі.

Для таких випадків до ВЛК територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) необхідно подати документи за формою №080-3/о, довідки про інвалідність із зазначенням причини та групи або довідки для отримання пільг особам з інвалідністю. На основі цих документів комісія ухвалює постанову без проведення медичного огляду. Такі вимоги передбачено в рамках експериментального проєкту.

Наказ №686 уточнює, що у подібних випадках медогляди, аналізи та дослідження не проводяться. Стан здоров'я оцінюється виключно на підставі наданих документів та даних, внесених до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ).

Рішення про непридатність оформлюється у вигляді довідки, яку не потрібно затверджувати штатною ВЛК. У документі зазначається, що медогляд не проводився. Постанова вноситься до облікової картки призовника та зберігається в його особовій справі.

Нагадаємо, що міністерство оборони України за погодженням із

МОЗ змінило положення щодо ВЛК. Відтепер відправляти українців на проходження військово-лікарської комісії можуть і Центри рекрутингу.

Також ми повідомляли, що на 2025 рік заплановано інтеграцію системи "Оберіг" з електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ). Це фактично стане електронною військово-лікарською комісією (ВЛК).