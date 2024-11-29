Призывникам не нужно проходить ВВК

Проверка зрения. Фото: УНИАН

В Украине допризывники и призывники при постановке на учет в ТЦК должны были обязательно проходить ВВК, чтобы им был определен статус годности. Теперь это не обязательно.

Об этом сообщает издание "Мы — Украина".

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Что известно

Как пишет издание, с 22 августа 2024 года в Украине начал действовать экспериментальный проект, предоставляющий возможность автоматической верификации и проверки данных по призывникам, военнообязанным и резервистам. Это означает, что мужчин до 25 лет, включая тех, которые за границей, могут брать на военный учет в автоматическом режиме и без медосмотра.

В то же время есть случаи, когда военно-врачебная комиссия должна принять к сведению информацию о допризывниках или призывниках, и уже на ее основании принять решение о пригодности или непригодности. Это должно быть в том случае, если у человека есть:

инвалидность;

тяжелые перинатальные поражения нервной системы;

тяжелые врожденные пороки развития;

редкие орфанные заболевания;

онкологические, онкогематологические заболевания;

ДЦП;

тяжелые психические расстройства;

сахарный диабет I типа инсулинозависимый;

острые или хронические заболевания почек IV степени;

тяжелая травма;

потребность в трансплантации органа;

потребность в паллиативной помощи.

Для таких случаев ВВК в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) необходимо подать документы по форме №080-3/о, справки об инвалидности с указанием причины и группы или справки для получения льгот лицам с инвалидностью. На основе этих документов комиссия принимает постановление без медицинского осмотра. Такие требования предусмотрены в рамках экспериментального проекта.

Приказ №686 уточняет, что в подобных случаях медосмотры, анализы и исследования не производятся. Состояние здоровья оценивается исключительно на основании предоставленных документов и данных, внесенных в электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ).

Решение о непригодности оформляется посредством справки, которую не нужно утверждать штатной ВВК. В документе отмечается, что медосмотр не производился. Постановление вносится в учетную карточку призывника и хранится в его личном деле.

Напомним, что министерство обороны Украины по согласованию с

Минздрав изменил положение относительно ВЛК. Отныне отправлять украинцев на прохождение военно-врачебной комиссии могут и Центры рекрутинга.

Также мы сообщали, что на 2025 год запланирована интеграция системы "Оберіг" с электронной системой здравоохранения (ЭСОЗ). Это фактически станет электронной военно-врачебной комиссией (ВВК) .