Призывникам не нужно проходить ВВК

На основании чего ВЛК определяет пригодность
В Украине допризывники и призывники при постановке на учет в ТЦК должны были обязательно проходить ВВК, чтобы им был определен статус годности. Теперь это не обязательно.
Об этом сообщает издание "Мы — Украина".
Что известно
Как пишет издание, с 22 августа 2024 года в Украине начал действовать экспериментальный проект, предоставляющий возможность автоматической верификации и проверки данных по призывникам, военнообязанным и резервистам. Это означает, что мужчин до 25 лет, включая тех, которые за границей, могут брать на военный учет в автоматическом режиме и без медосмотра.
В то же время есть случаи, когда военно-врачебная комиссия должна принять к сведению информацию о допризывниках или призывниках, и уже на ее основании принять решение о пригодности или непригодности. Это должно быть в том случае, если у человека есть:
- инвалидность;
- тяжелые перинатальные поражения нервной системы;
- тяжелые врожденные пороки развития;
- редкие орфанные заболевания;
- онкологические, онкогематологические заболевания;
- ДЦП;
- тяжелые психические расстройства;
- сахарный диабет I типа инсулинозависимый;
- острые или хронические заболевания почек IV степени;
- тяжелая травма;
- потребность в трансплантации органа;
- потребность в паллиативной помощи.
Для таких случаев ВВК в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) необходимо подать документы по форме №080-3/о, справки об инвалидности с указанием причины и группы или справки для получения льгот лицам с инвалидностью. На основе этих документов комиссия принимает постановление без медицинского осмотра. Такие требования предусмотрены в рамках экспериментального проекта.
Приказ №686 уточняет, что в подобных случаях медосмотры, анализы и исследования не производятся. Состояние здоровья оценивается исключительно на основании предоставленных документов и данных, внесенных в электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ).
Решение о непригодности оформляется посредством справки, которую не нужно утверждать штатной ВВК. В документе отмечается, что медосмотр не производился. Постановление вносится в учетную карточку призывника и хранится в его личном деле.
Напомним, что министерство обороны Украины по согласованию с
Минздрав изменил положение относительно ВЛК. Отныне отправлять украинцев на прохождение военно-врачебной комиссии могут и Центры рекрутинга.
Также мы сообщали, что на 2025 год запланирована интеграция системы "Оберіг" с электронной системой здравоохранения (ЭСОЗ). Это фактически станет электронной военно-врачебной комиссией (ВВК) .
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