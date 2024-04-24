В Полтавской области отца семерых детей признали виновным в уклонении от мобилизации

Маленький мальчик, обнимает отца. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Суд признал виновным в уклонении от призыва жителя Полтавской области. Мужчина, которому вынесли обвинительный приговор, содержит семь несовершеннолетних детей.

Об этом говорится в материалах дела, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений. Приговор вынес 17 апреля Козельщинский районный суд Полтавской области.

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Приговор Козельщинского районного суда Полтавской области. Скриншот: reyestr.court.gov.ua

Что известно о многодетном отце, которого признали уклонистом

В середине января обвиняемый прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе. После этого мужчина получил повестку, но в ТЦК не явился.

Свою вину фигурант отрицать не стал, однако сообщил суду, что имеет на иждивении семерых детей в возрасте от двух до 14 лет.

"Утверждал, что кроме него, им некому помогать, он не может оставить их самих. Он единственный в семье, кто работает. Сообщил, что работает уже два года на сельскохозяйственных работах, помогает выращивать овощи. Также сообщил, что официально не записан как отец детей, так как брак с женой не регистрировали... Обвиняемый пояснил, что дети записаны на фамилию матери, поскольку он с ней не состоит в зарегистрированном браке, и это влияет на социальные выплаты на детей", — говорится в материалах дела.

Согласно справкам о месте жительства, дети зарегистрированы по тому же адресу, где фактически проживает обвиняемый. Его гражданская жена также подтвердила, что дети у них общие, муж их воспитывает, обеспечивает и содержит. По ее словам, брачные отношения они не оформляли, потому что не думали, что это имеет какое-либо значение.

Какой приговор вынес суд

В суде отметили, что отцовство обвиняемого не доказано законным образом, поэтому он не имеет права на отсрочку от мобилизации как отец, на содержании которого находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы, но решили заменить это наказание двумя годами испытательного срока.

Также он должен:

сообщать уполномоченному органу по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы;

периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.

Напомним, в Украине будут мобилизовать многодетных мужчин, которые содержат трех или более детей, но не платят алименты.

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