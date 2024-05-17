У Раді пропонують зменшити покарання для ухилянтів

Чоловіки біля ТЦК та СП. Ілюстративне фото: УНІАН

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про зміни щодо покарання за уникнення мобілізації. Йдеться про скасування позбавлення волі для ухилянтів на строк від трьох до п'яти років.

Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Ради.

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Так, у парламенті з'явився законопроєкт про скасування позбавлення волі за ухилення від мобілізації. У ньому пропонують встановити штраф у розмірі 51-85 тис. гривень або громадські роботи протягом на строк 160-240 годин чи обмеження волі до двох років.

Наразі за ухилення від мобілізації Кримінальний кодекс України передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Скриншот картки законопроєкту

Нагадаємо, з 18 травня в Україні процес вручення повісток на вулиці буде змінено. Також працівники ТЦК матимуть право здійснювати перевірку деяких документів.

Також ми писали, що на тлі заяв про штрафи для ухилянтів став відомий перелік майна, яке не можна вилучати в українських громадян.