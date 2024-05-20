Суд Полтавской области признал виновным бывшего семинариста в уклонении от мобилизации и приговорил его к 3 годам заключения

Здание Решетиловского районного суда. Фото иллюстративное: rsh.pl.court.gov.ua

Решетиловский районный суд Полтавской области назначил 3 года лишения свободы бывшему студенту духовной школы. ВВК признала мужчину годным к военной службе, но он всячески уклонялся от мобилизации и заявлял, что не может воевать, поскольку является верующим человеком и пацифистом.

Об этом сообщает издание "Главком", ссылаясь на соответствующий приговор суда.

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Бегал и скрывался от работников ТЦК

Из материалов дела известно, что обвиняемый проходил военно-врачебную комиссию в апреле 2022 года. Тогда врачи признали его годным к службе.

"В мае того же года работники ТЦК пытались вручить ему "боевую" повестку об отправке в армию. Это произошло на автовокзале Решетиловки в Полтавской области. Однако обвиняемый отказался получать документ, бегал вокруг своей машины, а затем залез в салон авто и закрылся от представителей ТЦК. И все же текст повестки был зачитан в присутствии двух понятых и запечатлен на видео", — пишет "Главком".

Во время судебного заседания мужчина вины не признал. Он заявил, что повестку ему насильно вручили неуполномоченные лица. Также по словам обвиняемого, он верующий человек и ходит в церковь.

Как выяснилось, мужчина действительно учился в высшем духовном учебном заведении, но не окончил его. Поэтому суд установил, что обвиняемый не предоставил никаких доказательств принадлежности к какой-либо религиозной организации.

Напомним, суд избрал меру пресечения пограничнику, подозреваемому в убийстве уклониста в Закарпатье.

Также мы сообщали, что в Черновицкой области военный ТЦК был приговорен к трем годам лишения свободы. Мужчина не вышел на службу в военкомат и сидел дома, поскольку считал, что его место на передовой.