На Полтавщині судили чоловіка, який ухилився від мобілізації — яке покарання отримав

Чоловік в ТЦК. Ілюстративне фото: ЖОТЦК та СП

У Полтавській області судили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Під час засідання він заявив, що планує укласти контракт зі Збройними силами України.

Про це пише ТСН з посиланням на рішення суду.

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Так, у жовтні 2023 року після проходження ВЛК чоловіка визнали придатним до військової служби. Йому одразу вручили повістку, однак військовозобов'язаний не прийшов до ТЦК.

Під час суду він визнав свою провину та пояснив, що доглядав за хворою бабусею. За його словами, наразі ситуація змінилась і він планує піти на службу до ЗСУ за контрактом.

З цієї причини прокурор закликав не карати чоловіка, а призначити йому іспитовий термін.

Тож чоловіку призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, а суддя звільнив його від відбування реального терміну, встановивши рік іспитового.

Раніше ми розповідали, як правильно подати заяву на відстрочку від мобілізації.

Крім того, в Україні запроваджено нові правила поведінки працівників ТЦК та СП під час вручення повісток.