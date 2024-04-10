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Як правильно подати заяву на відстрочку від мобілізації — зразок документа

10 квітня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка від мобілізації 2024 — як скласти правильну заяву на отримання
Оновлення військово-облікових даних в ТЦК та СП. Скриншот з відео на Youtube
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Попри воєнний стан та загальну мобілізацію українським законодавством передбачені категорії військовозобов'язаних осіб, які мають право на відстрочку від призову на військову службу. Але, щоб її отримати, необхідно зібрати певний пакет документів та правильно написати заяву.

Як правильно написати заяву на отримання відстрочки та який вигляд вона повинна мати, пише видання Факти ICTV.

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Так, для отримання відстрочки від мобілізації необхідно самостійно подати відповідні документи до ТЦК та СП за місцем свого обліку. Це можна зробити прийшовши особисто або надіславши цінний лист з паперами поштою. 

Один з важливих документів — нотаріально завірена заява, де вказується причина, яка дає право на відстрочку. Вона складається у довільній формі, проте має бути належним чином обґрунтована, з посиланням на законодавство та додаванням підтверджувальних документів та довідок.

Звичайно, залежно від підстави для відстрочки, документи, що додаються до заяви, можуть бути різними.

Зразок заяви на відстрочку від призову до лав ЗСУ під час загальної мобілізації:

 

Також додамо, що після написання заяви необхідно виконати наступні кроки:

  • зібрати всі необхідні документи, які підтверджують право на отримання відстрочки, та завірити їх нотаріально;
  • зареєструвати заяву при поданні до ТЦК та СП (на примірнику мають поставити штамп із вхідним номером та датою подання заяви). Також її можна направити поштою цінним листом на адресу ТЦК;
  • очікувати на розгляд документів та прийняття рішення.

Відстрочка надається на термін, який залежить від обставин, що її обумовили.

Раніше ми повідомляли, що запроваджено нові правила поведінки працівників ТЦК та СП під час вручення повісток.

Нагадаємо, ми писали, яка розповсюджена вимога ТЦК суперечить закону. 

Також ми інформували, до електронного реєстру військовозобов'язаних планують додати всіх громадян, включно з жінками.

війна
мобілізація
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ТЦК та СП
військовозобов'язані

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