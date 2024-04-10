На Полтавщине судили мужчину, который уклонился от мобилизации — какое наказание получил

Мужчина в ТЦК. Иллюстративное фото: ЖОТЦК и СП

В Полтавской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации. В ходе заседания он заявил, что планирует заключить контракт с Вооруженными силами Украины.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на решение суда.

Читайте также:

Суд из-за уклонения от мобилизации

Так, в октябре 2023 года после прохождения ВВК мужчину признали годным к военной службе. Ему сразу вручили повестку, однако военнообязанный не пришел в ТЦК.

Во время суда он признал свою вину и объяснил, что ухаживал за больной бабушкой. По его словам, ситуация изменилась и он планирует пойти на службу в ВСУ по контракту.

По этой причине прокурор призвал не наказывать мужчину, а назначить ему испытательный срок.

Мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы, а судья освободил его от отбывания реального срока и установил год испытательного.

Раньше мы рассказывали, как правильно подать заявление на отсрочку от мобилизации.

Кроме того, в Украине были введены новые правила поведения работников ТЦК и СП при вручении повесток.