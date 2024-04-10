Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow На Полтавщине судили мужчину, который уклонился от мобилизации — какое наказание получил arrow

На Полтавщине судили мужчину, который уклонился от мобилизации — какое наказание получил

10 апреля 2024 08:24
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
На Полтавщине судили мужчину, который уклонился от мобилизации — какое наказание получил
Мужчина в ТЦК. Иллюстративное фото: ЖОТЦК и СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Полтавской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации. В ходе заседания он заявил, что планирует заключить контракт с Вооруженными силами Украины.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на решение суда.

Читайте также:

Суд из-за уклонения от мобилизации

Так, в октябре 2023 года после прохождения ВВК мужчину признали годным к военной службе. Ему сразу вручили повестку, однако военнообязанный не пришел в ТЦК.

Во время суда он признал свою вину и объяснил, что ухаживал за больной бабушкой. По его словам, ситуация изменилась и он планирует пойти на службу в ВСУ по контракту.

По этой причине прокурор призвал не наказывать мужчину, а назначить ему испытательный срок.

Мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы, а судья освободил его от отбывания реального срока и установил год испытательного.

Раньше мы рассказывали, как правильно подать заявление на отсрочку от мобилизации.

Кроме того, в Украине были введены новые правила поведения работников ТЦК и СП при вручении повесток.

суд
Полтавская область
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

27 марта 2024

11:14 В Челси прокомментировали игру Мудрика за сборную Украины

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа