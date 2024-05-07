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На території Криворізького ТЦК помер військовозобов'язаний — що відомо

7 травня 2024 10:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На території Криворізького ТЦК помер військовозобов'язаний — що відомо
Працівники ТЦК перевіряють документи в чоловіків. Ілюстративне фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На території Саксаганського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Кривого Рогу Дніпропетровської області у п'ятницю, 5 травня, помер військовозобов'язаний. Це сталося внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров’я.

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровського обласного ТЦК і СП у Facebook у вівторок, 7 травня.

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У ТЦК зазначили, що різке погіршення здоров’я військовозобов’язаного супроводжувалось ознаками епілептичного нападу.

"Була негайно викликана швидка медична допомога, до прибуття якої військовозобов’язаному надавалась домедична допомога. Співробітники патрульної поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу", — йдеться у повідомленні.

За фактом смерті чоловіка тривають слідчі дії правоохоронних органів.

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Допис Дніпропетровського обласного ТЦК та СП. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Виноградові на Закарпатті сталася сутичка між ромами та працівниками територіального центру комплектування. Під час конфлікту лунали постріли.

Згодом у мережі опублікували відео, де мешканки села Онок, що розташоване в Берегівському районі Закарпаття, виступили зі словами вибачення за конфлікт з працівниками місцевого ТЦК. На ньому можна побачити сім жінок ромського походження, які по черзі просили пробачення за свою неприпустиму поведінку.

смерть
здоров'я
Дніпропетровська область
мобілізація
ТЦК та СП

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