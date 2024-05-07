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На территории Криворожского ТЦК умер военнообязанный — что известно

7 мая 2024 10:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На территории Криворожского ТЦК умер военнообязанный — что известно
Работники ТЦК проверяют документы у мужчин. Иллюстративное фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На территории Саксаганского территориального центра комплектования и социальной поддержки Кривого Рога Днепропетровской области в пятницу, 5 мая, умер военнообязанный. Это произошло в результате внезапного резкого ухудшения состояния здоровья.

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровского областного ТЦК и СП в Facebook во вторник, 7 мая.

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В ТЦК отметили, что резкое ухудшение здоровья военнообязанного сопровождалось признаками эпилептического приступа.

"Была немедленно вызвана скорая медицинская помощь, до прибытия которой военнообязанному оказывалась домедицинская помощь. Сотрудники патрульной полиции, прибывшие по вызову, констатировали биологическую смерть без признаков физического воздействия", — говорится в сообщении.

По факту смерти мужчины продолжаются следственные действия правоохранительных органов.

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Пост Днепропетровского областного ТЦК и СП. Фото: скриншот

Напомним, в Виноградове на Закарпатье произошла стычка между ромами и работниками территориального центра комплектования. Во время конфликта раздавались выстрелы.

Впоследствии в сети опубликовали видео, где жители села Онок, расположенного в Береговском районе Закарпатья, выступили со словами извинения за конфликт с работниками местного ТЦК. На нем можно увидеть семь женщин ромского происхождения, которые по очереди извинялись за свое недопустимое поведение.

смерть
здоровье
Днепропетровская область
мобилизация
ТЦК и СП

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