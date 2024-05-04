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На Закарпатті сталася сутичка між ромами та працівниками ТЦК — лунали постріли

4 травня 2024 09:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На Закарпатті сталася сутичка між ромами та працівниками ТЦК — лунали постріли
Роми, які конфліктували з працівниками ТЦК. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Виноградові на Закарпатті сталася сутичка між ромами та працівниками територіального центру комплектування. Під час конфлікту лунали постріли.

Про це повідомляє "Закарпаття 24" у суботу, 4 травня.

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Сутичка між ромами та працівниками ТЦК

На подвір'ї районного ТЦК сталася бійка між працівниками територіального центру і ромами, які звинувачували їх у викраденні людей. Повідомляється, що це відбулося після мобілізації чоловіка з села Онок Берегівського району.

За словами голови ромського товариства Ласло Дюрі, на територію ТЦК роми приносили шини та підвозили пошкоджені авто.

Також під час інциденту пролунали постріли, після яких люди почали розбігатися.

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Нагадаємо, у Чернівецькій області стався конфлікт за участю працівників ТЦК СП. Під час інциденту воєнком ледь не вступив у конфлікт з жінкою зупиненого ним військовозобов'язаного.

Також у Львівській області неподалік кордону з Польщею нібито працівники ТЦК зупинили автівку волонтера ГО "Порятунок тварин Харків". В організації стверджують, що військкоми були на підпитку.

стрілянина
конфлікт
Україна
Закарпаття
мобілізація
ТЦК та СП

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