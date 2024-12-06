У системі Резерв+ можна бути записатись на ВЛК без відвідування ТЦК

Проходження ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН

В лютому наступного року в системі "Резерв+" з'явиться можливість отримання електронних направлень на військово-лікарняну комісію (ВЛК). Це усуне необхідність відвідування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Катерина Черногоренко в ефірі Телемарафону.

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Вона зазначила, що на першому етапі реформи громадяни зможуть отримати електронне направлення через "Резерв+" без необхідності відвідування ТЦК.

Далі, протягом кількох місяців, Міністерство оборони планує розширити реформу, надавши військовозобов'язаним можливість проходити медогляд для встановлення придатності в будь-якому обраному ними цивільному закладі охорони здоров'я.

За словами пані Черногоренко, така децентралізація процесу ВЛК дозволить розділити його на два етапи: медичний огляд та адміністративну частину, що буде оброблятися в системі Міністерства оборони України. Це забезпечить зручність для громадян, а також суттєво зменшить ризики корупції.

Нагадаємо, нещодавно положення про роботу ВЛК зазнало змін та розширило права Центрам рекрутингу.

Також відомі підстави, на основі яких військово-лікарська комісія визначає придатність військовозобов'язаного до служби у війську.