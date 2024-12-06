В системе Резерв+ можно записаться на ВВК без посещения ТЦК

Прохождение ВВК. Иллюстративное фото: УНИАН

В феврале следующего года в системе "Резерв+" появится возможность получения электронных направлений на военно-больничную комиссию (ВВК). Это устранит необходимость посещения территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире Телемарафона.

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Она отметила, что на первом этапе реформы граждане смогут получить электронное направление через "Резерв+" без необходимости посещения ТЦК.

Далее, в течение нескольких месяцев, Министерство обороны планирует расширить реформу, предоставив военнообязанным возможность проходить медосмотр для установления пригодности в любом избранном ими гражданском учреждении здравоохранения.

По словам Черногоренко, такая децентрализация процесса ВВК позволит разделить его на два этапа: медицинское освидетельствование и административную часть, которая будет обрабатываться в системе Министерства обороны Украины. Это обеспечит удобство для граждан, а также существенно снизит риски коррупции.

Напомним, недавно положение о работе ВВК претерпело изменения и расширило права Центрам рекрутинга.

Также известны основания, на основе которых военно-врачебная комиссия определяет пригодность военнообязанного к службе в войске.