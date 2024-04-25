На Волыни пограничники помогли 207 уклонистам бежать из страны

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

На Волыни двух представителей Государственной пограничной службы Украины подозревают в переправке за границу 207 уклонистам. Пограничники не вносили информацию о военнообязанных в базу данных.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований в четверг, 25 апреля.

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Следователи ДБР установили, что главный сержант и младший инспектор ГПСУ, работавшие в пункте пропуска "Устилуг", посодействовали незаконному выезду в Польшу 207 мужчин призывного возраста с июля по сентябрь 2022 года.

Уклонисты пересекали КПП на легковых автомобилях, а пограничники не вносили информацию об этом в базу данных.

Двое мужчин, которым пограничники помогли уехать, впоследствии вернулись в Украину.

Сообщается, что в отношении одного из нарушителей суд закрыл дело по истечении срока давности, а второго признали виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовали на 3,4 тысячи гривен.

Дело в отношении двух пограничников. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что украинские и польские пограничники разоблачили канал незаконной переправки лиц за границу. Они на резиновой лодке переправляли мужчин призывного возраста в Польшу за тысячи долларов.

Напомним, пограничники обнаружили в Закарпатской области группу из восьми человек, которые в течение двух месяцев ожидали возможность незаконного пересечения границы с Венгрией.