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На Волыни суд наказал отказавшегося от мобилизации студента — детали

28 ноября 2023 23:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
На Волыни суд наказал отказавшегося от мобилизации студента — детали
Студенты в ТЦК СП. Иллюстративное фото: Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Волынской области суд наказал получившего повестку студента, который отказался от мобилизации. За это молодой человек заплатит более 52 тыс. грн штрафа.

Об этом говорится в вердикте Киверцевского райсуда Волынской области.

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Как суд наказал студента

По данным суда, обвиняемый — студент-первокурсник Луцкого института развития человека Университета "Украина". В октябре текущего года юноша получил повестку и был признан годным для службы в ВСУ. Призывник должен был прийти в пункт сбора, однако уклонился от службы в ВСУ.

На суде парень вину признал. Он объяснил, что во время вручения ему повестки, у него не было документов об отсрочке от службы в армии, поэтому его поступки квалифицировали как уклонение от мобилизации. Парень заключил соглашение со следствием и согласился заплатить штраф из-за уклонения от мобилизации.

Вердикт суда. Источник: судебная власть Украины

Суд признал парня виновным по ст. 336 УКУ и оштрафовал более чем на 52 тыс. грн. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, что ранее в Мукачево мужчина сбежал из городского ТЦК СП прямо через окно на втором этаже. В то же время в Верховной Раде предлагают обязать украинцев, осужденных за совершение уголовного правонарушения, вставать на военный учет. В том числе речь идет о лишенных и ограниченных в свободе и освобожденных от наказания.

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