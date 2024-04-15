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На Волині засудили мобілізованого, який втік з військової частини

15 квітня 2024 00:35
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У Волинській області дали умовний термін мобілізованому, який втік з військової частини
Центральний вхід до Володимир-Волинський міського суду. Фото ілюстративне: vo.vl.court.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

На Волині суд виніс вирок мобілізованому, який втік з військової частини. Чоловік 9 місяців не з’являвся на службу.

Про судовий процес у цій справі у неділю, 14 квітня, повідомило інтернет-видання "Волинські новини"

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Чоловік самовільно залишив місце служби наприкінці серпня 2022 року, зазначається у матеріалах справи: "30 серпня 2022 року без поважних причин не з’явився вчасно до місця дислокації особового складу 2 механізованого батальйону військової частини". Втікач переховувася до травня 2023 року. За яких обставин стало відомо про місце перебування військовослужбовця, чи сам він прийшов повинитися — не повідомляється. 

Однак під час суду чоловік своєї вини не заперечував. Запевняв, що каїться і соромиться свого вчинку. Враховуючи це, Володимир-Волинський міський суд призначив втікачу два роки умовно.

Нагадаємо, 14 квітня перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, коли Зеленський підпише новий закон про мобілізацію.

Також ми писали, що у Міноборони розповіли, коли покращиться облік військовозобов'язаних.

війна
суд
Волинська область
мобілізація
ухилянти

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