У Міноборони розповіли, коли покращиться облік військовозобов'язаних

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Фото: facebook.com/dmytrolazutkinua

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін розповів, коли поліпшиться облік військовозобов'язаних. За його словами, це станеться після ухвалення закону про мобілізацію.

Про це Дмитро Лазуткін сказав в ефірі телемарафону у суботу, 13 квітня.

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Облік військовозобов'язаних

Лазуткін заявив, що ухвалення закону про мобілізацію — це однозначно добре.

Він також уточнив щодо одного нововведення: потрібно мати при собі військові документи і бути готовими їх показати на вимогу представників ТЦК, поліції або прикордонної служби.

Нагадаємо, у Міноборони заявили, що було проведено 23 мільйони запитів на оновлення даних громадян. Крім того, інформацію про чоловіків призовного віку вже зацифровано в усіх регіонах країни.

Також українські військові розповіли, скільки людей потрібно призвати для початку демобілізації. За їхніми словами, наразі бригади в найкращому випадку мають лише 40% від необхідного складу, тому необхідно приблизно 100 тисяч осіб, щоб хоча б "закрити" прогалини.