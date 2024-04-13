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У Міноборони розповіли, коли покращиться облік військовозобов'язаних

13 квітня 2024 20:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Міноборони розповіли, коли покращиться облік військовозобов'язаних
Речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Фото: facebook.com/dmytrolazutkinua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін розповів, коли поліпшиться облік військовозобов'язаних. За його словами, це станеться після ухвалення закону про мобілізацію.

Про це Дмитро Лазуткін сказав в ефірі телемарафону у суботу, 13 квітня.

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Облік військовозобов'язаних

Лазуткін заявив, що ухвалення закону про мобілізацію — це однозначно добре.

Він також уточнив щодо одного нововведення: потрібно мати при собі військові документи і бути готовими їх показати на вимогу представників ТЦК, поліції або прикордонної служби.

Нагадаємо, у Міноборони заявили, що було проведено 23 мільйони запитів на оновлення даних громадян. Крім того, інформацію про чоловіків призовного віку вже зацифровано в усіх регіонах країни.

Також українські військові розповіли, скільки людей потрібно призвати для початку демобілізації. За їхніми словами, наразі бригади в найкращому випадку мають лише 40% від необхідного складу, тому необхідно приблизно 100 тисяч осіб, щоб хоча б "закрити" прогалини.

Міноборони
українці
Україна
мобілізація
законопроєкт

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