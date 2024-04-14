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Нардеп повідомив, коли Зеленський підпише новий закон про мобілізацію

14 квітня 2024 17:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Нардеп повідомив, коли Зеленський підпише новий закон про мобілізацію
Засідання Верховної Ради. Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Завтра спікер парламенту зможе підписати документ, після чого направить його президенту. Очікується підписання нового закону про мобілізацію президентом Володимиром Зеленським протягом наступних двох тижнів.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в етері телемарафону.

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Наразі в Раді не зареєстровані постанови, які могли б заблокувати підписання спікером Русланом Стефанчуком ухвалених змін до закону про мобілізацію. Отже, Корнієнко вважає, що вже в понеділок спікер зможе підписати документ і направити його президенту для остаточного затвердження.

"Ми чекаємо ще один день ці постанови. За два попередні дні їх не було. І це добрий знак. Я думаю, що з понеділка спікер зможе його підписати, направити на підпис президенту. У президента буде два тижні, і я думаю, він затягувати не буде," — сказав Корнієнко.

Згідно з його прогнозом, Офіс президента вивчатиме документ на відповідність до Конституції, після чого Володимир Зеленський підпише закон.

"Оптимістично, за наступні два тижні його буде опубліковано і він набуде чинності, а далі потрібно відраховувати певні строки, тому що частина норм одразу діє, а деякі — за місяць," — пояснив Корнієнко.

Нагадаємо, що у Верховній Раді України в четвер, 11 квітня, розпочалося засідання щодо законопроєкту про мобілізацію, його було ухвалено в цілому.

Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада розглянула законопроєкт №10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення, зокрема за відмову проходження ВЛК. 

Володимир Зеленський
Верховна Рада
Україна
мобілізація
законопроєкт

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