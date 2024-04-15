В Волынской области дали условный срок мобилизованному, сбежавшему из воинской части

Центральный вход во Владимир-Волынский городской суд. Фото иллюстративное: vo.vl.court.gov.ua

На Волыни суд вынес приговор мобилизованному, сбежавшему из воинской части. Мужчина 9 месяцев не являлся на службу.

О судебном процессе по этому делу в воскресенье, 14 апреля, сообщило интернет-издание "Волынские новости".

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Мужчина самовольно покинул место службы в конце августа 2022 года. Беглец скрывался до мая 2023 года. При каких обстоятельствах стало известно о местонахождении военнослужащего, сам ли он пришел повиниться — не сообщается.

Однако во время суда мужчина своей вины не отрицал. Уверял, что раскаялся и стыдится своего поступка. Учитывая это, Владимир-Волынский городской суд назначил беглецу два года условно.

Напомним, 14 апреля первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, когда Зеленский подпишет новый закон о мобилизации.

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