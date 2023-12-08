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На Закарпатті через ухилення засудили чоловіка, який доглядав за рідними з інвалідністю

8 грудня 2023 18:29
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
На Закарпатті через ухилення засудили чоловіка, який доглядав за рідними з інвалідністю
Суд над ухилянтами. Ілюстративне фото: VSN
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

На Закарпатті засудили військовозобов'язаного, який має право на відстрочку через інвалідність своєї матері, яка має другу групу. Таке рішення ухвалив Мукачівський міськрайонний суд.

Про це повідомив адвокат Роман Сімутін, посилаючись на повідомлення свого підписника.

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Що відомо про суд над чоловіком

Як стало відомо, чоловік 2 травня пройшов військово-лікарську комісію, де його було визнано придатним до служби, тому йому вручили повістку. Вже 17 травня він прийшов до Мукачівського РТЦК, де відмовився від військової служби у письмовому форматі. 

"На засіданні вину визнав та пояснив: у зв'язку з важкими сімейними обставинами відмовився від відправки та написав заяву в ТЦК. На службу не пішов, бо в матері цього дня призначили операцію на нозі. Позаяк він здійснює догляд за матір’ю, що мала ІІІ групу інвалідності, а тепер отримала ІІ групу, то він не міг залишити її одну", — наголосив Сімутін.

Крім того, чоловік доглядає за своїм дядьком, який з дитинства має ІІ групу інвалідності та за бабусею, яка не може ходити. 

"У вчиненому щиро розкаявся та просив призначити покарання з іспитовим строком, оскільки має двох малолітніх дітей та здійснює догляд за матір'ю, дядьком і бабусею, які потребують стороннього догляду. Вирок суду: чоловіку призначили 3 роки з іспитовим терміном в 1 рік, тобто умовно", — додав адвокат.

Що не так з цією справою

За його словами, в цій справі була неправильна поведінка засудженого та "аморальність правоохоронців".

По перше, чоловік не мав права на відстрочку.

"Якщо в нього матір мала третю групу інвалідності, то йому потрібно було оформлювати постійний догляд за нею. І якщо навіть не за мамою, то за дядьком або бабусею — лише це було б підставою для відстрочки", — пояснив Сімутін.

Проте його мама вже ж отримала другу групу інвалідності, тому він мав би мати право на відстрочку, проте це було зроблено вже після його відмови від служби. Тому чоловіка судили за дії, які він вчинив на момент того, коли матір мала третю групу інвалідності. 

Також він розповів про аморальну поведінку правоохоронців. За його словами, через такі обставини слідчі мали можливість закрити цю справу, проте вони цього вирішили не робити.

"Без образ, але чоловік посадив себе сам: не можна так безвідповідально ставитися до себе та близьких. Маючи двох дітей і рідних, які потребують догляду, і за півтора року не оформити відповідні документи по догляду — це якийсь сюр. На рівному місці отримав судимість, створив купу неприємностей близьким, зате допоміг правоохоронцям додати статистичну паличку до звітів", — підсумував адвокат. 

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині ухилянта засудили до трьох років за ґратами. Чоловік отримав кілька повісток, але категорично відмовився від мобілізації.

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