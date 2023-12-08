На Закарпатье из-за уклонения осудили мужчину, который ухаживал за родными с инвалидностью

Суд над уклонистами. Иллюстративное фото: VSN

На Закарпатье осудили военнообязанного, который имел право на отсрочку из-за инвалидности своей матери, которая имеет вторую группу. Такое решение принял Мукачевский горрайонный суд.

Об этом сообщил адвокат Роман Симутин, ссылаясь на сообщения своего подписчика.

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Что известно о суде над мужчиной

Как стало известно, мужчина 2 мая прошел военно-врачебную комиссию, где он был признан годным к службе, поэтому ему вручили повестку. Уже 17 мая он пришел в Мукачевский РТЦК, где отказался от военной службы в письменном формате.

"На заседании вину признал и объяснил: в связи с тяжелыми семейными обстоятельствами отказался от отправки и написал заявление в ТЦК. На службу не пошел, потому что у матери в этот день назначили операцию на ноге. Так как он осуществляет уход за матерью, которая имела III группу инвалидности, а теперь получила II группу, то он не мог оставить ее одну", — отметил Симутин.

Кроме того, мужчина ухаживает за своим дядей, который с детства имеет ІІ группу инвалидности и за бабушкой, которая не может ходить.

"В совершенном искренне раскаялся и просил назначить наказание с испытательным сроком, поскольку имеет двух малолетних детей и осуществляет уход за матерью, дядей и бабушкой, которые нуждаются в постороннем уходе. Приговор суда: мужчине назначено 3 года с испытательным сроком в 1 год, т.е. условно", — добавил адвокат.

Что не так с этим делом

По его словам, в этом деле было неправильное поведение осужденного и "аморальность правоохранителей".

Во первых, мужчина не имел права на отсрочку.

"Если у него мать имела третью группу инвалидности, то ему нужно было оформлять постоянный уход за ней. И если даже не за мамой, то за дядей или бабушкой — только это было бы основанием для отсрочки", — объяснил Симутин.

Однако его мама уже получила вторую группу инвалидности, поэтому он должен был иметь право на отсрочку, однако это было сделано уже после его отказа от службы. Поэтому мужчину судили за действия, которые он совершил на момент того, когда мать имела еще третью группу инвалидности.

Также он рассказал об аморальном поведении правоохранителей. По его словам, в силу таких обстоятельств следователи имели возможность закрыть это дело, однако они этого решили не делать.

"Без оскорблений, но мужчина посадил себя сам: нельзя так безответственно относиться к себе и близким. Имея двух детей и родных, нуждающихся в уходе и за полтора года не оформить соответствующие документы по уходу — это какой-то сюр. На ровном месте получил судимость, создал кучу неприятностей близким, зато помог правоохранителям добавить статистическую палочку к отчетам", — подытожил адвокат.

Напомним, ранее в Тернопольской области уклониста приговорили к трем годам за решеткой. Мужчина получил несколько повесток, но категорически отказывался от мобилизации.