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На Закарпатті люди перекрили дороги через масову мобілізацію у регіоні — деталі

25 березня 2024 14:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Закарпатті люди перекрили дороги через масову мобілізацію у регіоні — деталі
Блокування руху. Фото: Страна
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Мукачівському районі Закарпаття, у селах Карпати та Ракошино, люди перекрили дороги на знак протесту проти дій працівників територіальних центрів комплектування. Причина — масова мобілізація у регіоні. 

Про це повідомляє видання Страна та Суспільне

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Як відомо, захід анонсували ще минулого тижня. Організатори закликали прийти тих, кого не можуть мобілізувати — жінок, літніх людей та багатодітних. 

Так, сьогодні у двох селах мітингувальники перекрили дороги на пішохідних переходах. Присутні вимагали роздавати повістки виключно законним шляхом. 

"Усі розуміють, що йде війна, потрібна мобілізація, боремося за незалежність та за найкраще життя для наших дітей. Але такі терористичні, бандитські методи мобілізації, коли у балаклавах просто б'ють та викрадають людей з вулиць, — це неприпустимо", — йдеться у повідомленні. 

Водночас, за словами речниці Нацполіції в Закарпатській області Ганни Дан, близько 12:30 у селах відновили транспортний рух. 

"За фактом перекриття дороги слідчі вноситимуть відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", — сказала посадовиця. 

Вона додала, що наразі вдалося встановити організаторку протестів. Також тривають слідчі дії для притягнення винних до відповідальності. 

Мітинг на Закарпатті
Інформація про протест. Фото: скриншот

Нагадаємо, на кордоні у Вінницькій області запровадили додаткові обмеження для чоловіків.

Також стало відомо, що у Запоріжжі мобілізували машиніста тепловоза з бронюванням.

війна
дороги
транспорт
жінки
Закарпаття
військовий призов
мобілізація
війна в Україні

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