На Закарпатті люди перекрили дороги через масову мобілізацію у регіоні — деталі

Блокування руху. Фото: Страна

У Мукачівському районі Закарпаття, у селах Карпати та Ракошино, люди перекрили дороги на знак протесту проти дій працівників територіальних центрів комплектування. Причина — масова мобілізація у регіоні.

Про це повідомляє видання Страна та Суспільне.

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Як відомо, захід анонсували ще минулого тижня. Організатори закликали прийти тих, кого не можуть мобілізувати — жінок, літніх людей та багатодітних.

Так, сьогодні у двох селах мітингувальники перекрили дороги на пішохідних переходах. Присутні вимагали роздавати повістки виключно законним шляхом.

"Усі розуміють, що йде війна, потрібна мобілізація, боремося за незалежність та за найкраще життя для наших дітей. Але такі терористичні, бандитські методи мобілізації, коли у балаклавах просто б'ють та викрадають людей з вулиць, — це неприпустимо", — йдеться у повідомленні.

Водночас, за словами речниці Нацполіції в Закарпатській області Ганни Дан, близько 12:30 у селах відновили транспортний рух.

"За фактом перекриття дороги слідчі вноситимуть відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", — сказала посадовиця.

Вона додала, що наразі вдалося встановити організаторку протестів. Також тривають слідчі дії для притягнення винних до відповідальності.

Інформація про протест. Фото: скриншот

Нагадаємо, на кордоні у Вінницькій області запровадили додаткові обмеження для чоловіків.

Також стало відомо, що у Запоріжжі мобілізували машиніста тепловоза з бронюванням.