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На Закарпатье люди перекрыли дороги из-за массовой мобилизации в регионе — детали

25 марта 2024 14:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На Закарпатье люди перекрыли дороги из-за массовой мобилизации в регионе — детали
Блокировка движения. Фото: Страна
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Мукачевском районе Закарпатья, в селах Карпаты и Ракошино люди перекрыли дороги в знак протеста работникам территориальных центров комплектования. Причина — массовая мобилизация в регионе.

Об этом сообщает издание Страна и Суспільне.

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Как известно, мероприятие анонсировали еще на прошлой неделе. Организаторы призвали прийти тех, кого не могут мобилизовать — женщин, пожилых и многодетных.

Сегодня в двух селах митингующие перекрыли дороги на пешеходных переходах. Собравшиеся требовали раздавать повестки исключительно законным путем.

"Все понимают, что идет война, нужна мобилизация, боремся за независимость и за лучшую жизнь для наших детей. Но такие террористические, бандитские методы мобилизации, когда в балаклавах просто бьют и похищают людей с улиц - это недопустимо", — говорится в сообщении.

В то же время, по словам пресс-секретаря Нацполиции в Закарпатской области Анны Дан, около 12:30 в селах возобновили транспортное движение.

"По факту перекрытия дороги следователи будут вносить сведения в Единый реестр досудебных расследований", — сказала чиновник.

Она добавила, что в настоящее время удалось установить организатора протестов. Также продолжаются следственные действия по привлечению виновных к ответственности.

Митинг в Закарпатье
Информация о протесте. Фото: скриншот

Напомним, на границе в Винницкой области были введены дополнительные ограничения для мужчин.

Также стало известно, что в Запорожье был мобилизован машинист тепловоза с бронированием.

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транспорт
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война в Украине

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