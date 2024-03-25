На Закарпатье люди перекрыли дороги из-за массовой мобилизации в регионе — детали
В Мукачевском районе Закарпатья, в селах Карпаты и Ракошино люди перекрыли дороги в знак протеста работникам территориальных центров комплектования. Причина — массовая мобилизация в регионе.
Об этом сообщает издание Страна и Суспільне.
Инцидент на Закарпатье
Как известно, мероприятие анонсировали еще на прошлой неделе. Организаторы призвали прийти тех, кого не могут мобилизовать — женщин, пожилых и многодетных.
Сегодня в двух селах митингующие перекрыли дороги на пешеходных переходах. Собравшиеся требовали раздавать повестки исключительно законным путем.
"Все понимают, что идет война, нужна мобилизация, боремся за независимость и за лучшую жизнь для наших детей. Но такие террористические, бандитские методы мобилизации, когда в балаклавах просто бьют и похищают людей с улиц - это недопустимо", — говорится в сообщении.
В то же время, по словам пресс-секретаря Нацполиции в Закарпатской области Анны Дан, около 12:30 в селах возобновили транспортное движение.
"По факту перекрытия дороги следователи будут вносить сведения в Единый реестр досудебных расследований", — сказала чиновник.
Она добавила, что в настоящее время удалось установить организатора протестов. Также продолжаются следственные действия по привлечению виновных к ответственности.
Напомним, на границе в Винницкой области были введены дополнительные ограничения для мужчин.
Также стало известно, что в Запорожье был мобилизован машинист тепловоза с бронированием.
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