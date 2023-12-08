На Закарпатті співробітник ТЦК побився з перехожим
У Закарпатській області сталася бійка між співробітником ТЦК та п'яним перехожим. Чоловік чи то показав військовому нецензурний жест, чи то вибив сигарету.
Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.
Бійка між працівником ТЦК та перехожим на Закарпатті
Глагола розповів, що у місті Іршава військовий стояв на вулиці, коли до нього наблизилися два чоловіки.
Один з них, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чи то вибив сигарету, чи то показав нецензурний жест працівнику ТЦК. Це стало причиною конфлікту, який переріс у бійку.
"Бійка закінчилася без травм, але "сміливий" перехожий міг отримати повістку", — додав журналіст.
Нагадаємо, що представники ТЦК продовжують рейди по спортивно-оздоровчих комплексах Закарпаття. 7 грудня вони навідалися до такого закладу та вручили повістки чоловікам.
Крім того, працівники ТЦК 7 грудня прийшли до спортивного залу у Львові.
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