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На Закарпатті співробітник ТЦК побився з перехожим

8 грудня 2023 08:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Закарпатті співробітник ТЦК побився з перехожим
Бійка між працівником ТЦК та перехожим. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Закарпатській області сталася бійка між співробітником ТЦК та п'яним перехожим. Чоловік чи то показав військовому нецензурний жест, чи то вибив сигарету.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

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Бійка між працівником ТЦК та перехожим на Закарпатті

Глагола розповів, що у місті Іршава військовий стояв на вулиці, коли до нього наблизилися два чоловіки.

Один з них, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чи то вибив сигарету, чи то показав нецензурний жест працівнику ТЦК. Це стало причиною конфлікту, який переріс у бійку.

"Бійка закінчилася без травм, але "сміливий" перехожий міг отримати повістку", — додав журналіст.

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Скриншот допису Глаголи

Нагадаємо, що представники ТЦК продовжують рейди по спортивно-оздоровчих комплексах Закарпаття. 7 грудня вони навідалися до такого закладу та вручили повістки чоловікам.

Крім того, працівники ТЦК 7 грудня прийшли до спортивного залу у Львові. 

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