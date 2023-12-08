На Закарпатье сотрудник ТЦК подрался с прохожим

Драка между работником ТЦК и прохожим. Фото: скриншот с видео

В Закарпатской области произошла потасовка между сотрудником ТЦК и пьяным прохожим. Мужчина то ли показал военному нецензурный жест, то ли выбил сигарету.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

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Глагола рассказал, что в городе Иршава военный стоял на улице, когда к нему приблизились два человека.

Один из них, находясь в состоянии алкогольного опьянения, то ли выбил сигарету, то ли показал нецензурный жест работнику ТЦК. Это стало причиной переросшего в драку конфликта.

"Драка закончилась без травм, но "смелый" прохожий мог получить повестку", — добавил журналист.

Скриншот поста Глаголы

Напомним, что представители ТЦК продолжают рейды по спортивно-оздоровительным комплексам Закарпатья. 7 декабря они наведались в такое заведение и вручили повестки мужчинам.

Кроме того, работники ТЦК 7 декабря пришли в спортивный зал во Львове.