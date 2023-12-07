ТЦК нагрянули у спортзал у Львові — ЗМІ

Працівник ТЦК з військовим квитком. Фото: depositphotos.com

Представники ТЦК продовжують рейди по спортивних та оздоровчих закладах. Вслід за Закарпаттям, вони нагрянули у спорткомплекс у Львові.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Де побували представники ТЦК

"ТЦК дісталися і львівських тренажерних залів", — йдеться у повідомленні.

За даними місцевих пабліків, військкоми завітали у ТЦ "Спартак". Там вони побували у "Спортлайфі".

Чи вручали повістки чоловікам, наразі невідомо.

Працівники ТЦК у спортзалі Львова. Фото: Telegram-канал "Львів Інфо"

Де ще пройшли рейди ТЦК

Нещодавно в Ужгороді працівники ТЦК СП провели масштабні рейди по спортивних залах. Внаслідок рейдів повістки отримали чоловіки та чоловіки-тренери закладів.

Де можуть вручати повістки

Останнім часом повістки на вулицях можуть вручати навіть працівники поліції чи інші працівники держустанов. Однак, якщо вони не наділені повноваженнями вручення повістки, то вони не мають права цього робити, а від повістки можна відмовитись.

За словами юриста Юрія Айвазяна, повістка має бути вручена за місцем роботи/навчання або місцем проживання громадянина для можливості встановлення особи.

Чи законне вручення повістки у спортзалі

У коментарі Новини.LIVE юрист Ростислав Кравець зазначив, що з точки зору закону, нічого незаконного у цьому немає. Однак, такі кроки ТЦК підривають довіру і до ЗСУ, і до державної влади загалом.

"Фактично, ми перетворюємось на таку тоталітарну країну", — сказав він.

Разом з тим, юрист підкреслив, що чоловіки, які займаються у спортзалі, вони не зобов'язані надавати військкомам інформацію про себе.

"У представників ТЦК немає правових підстав затримувати і кудись доставляти цих осіб, чи вимагати від них надати будь-які документи. Якщо особа не надає документів, то представники ТЦК в спортзалі можуть виключно подивитись на неї і піти далі виконувати свої обов'язки", — додав він.

Нагадаємо, раніше у Закарпатській області співробітники ТЦК та СП силоміць витягли водія вантажівки з кабіни та відправили на військову службу. Наразі він перебуває у військовій частині в Рівному.