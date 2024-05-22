На Закарпатті чоловіків незаконно переправляли за кордон за гроші

Затримання організатора. Фото: ДПСУ

У Закарпатській області правоохоронці викрили чоловіка, який організував канал незаконного переправлення громадян призовного віку за кордон. Його затримали під час чергової реалізації такого перетину.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у середу, 22 травня.

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Схема незаконного переправлення за кордон

"Нібито добре обізнаний з ділянкою Закарпаття, житель Львівщини організував канал незаконного переправлення через кордон громадян", — йдеться у повідомленні.

Вилучені гроші. Фото: ДПСУ

Згідно зі схемою, переправники через спільних знайомих та соцмережі шукали "клієнтів", доставляли їх до прикордоння й супроводжували до державного кордону. Таким чином під час чергової реалізації плану прикордонники з поліцейськими затримали організатора з 18 тис. доларів на руках — це була "подяка" відразу від двох "клієнтів", які чекали своєї черги на виїзд.

А водій, який щойно дізнався про затримання організатора, висадив "клієнтів" посеред дороги та зіштовхнув легковик у кювет і втік.

Автівка у кюветі. Фото: ДПСУ

"Особу пособника встановлено, проводяться пошукові заходи, організатора затримано. Слідчі дії тривають", — зазначили в ДПСУ.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, у місті Турка Львівської області чоловік побив поліцейського під час перевірки документів, адже боявся отримати від нього повістку. Як виявилось, саме для цього він переїхав до міста на Волині, де сховався у лісі від мобілізації.

Також Кабмін постановив, що спійманих на кордоні чоловіків будуть одразу відправляти до ТЦК та СП. Такий підхід діятиме, якщо військовозобов'язаний перебуватиме у розшуку Національної поліції.