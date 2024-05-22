На Закарпатье мужчин незаконно переправляли за границу за деньги

Задержание организатора. Фото: ГПСУ

В Закарпатской области правоохранители разоблачили мужчину, который организовал канал незаконной переправки граждан призывного возраста за границу. Его задержали во время очередной реализации такого пересечения.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в среду, 22 мая.

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Схема незаконной переправки за границу

"Вроде бы хорошо осведомленный с участком Закарпатья, житель Львовщины, организовал канал незаконной переправки через границу граждан", — говорится в сообщении.

Изъятые деньги. Фото: ГПСУ

Согласно схеме, переправщики через общих знакомых и соцсети искали "клиентов", доставляли их в приграничнье и сопровождали к государственной границе. Таким образом, во время очередной реализации плана пограничники с полицейскими задержали организатора с 18 тыс. долларов на руках — это была "благодарность" сразу от двух "клиентов", ожидавших своей очереди на выезд.

А водитель, который только узнал о задержании организатора, высадил "клиентов" посреди дороги и столкнул легковушку в кювет и скрылся.

Автомобиль в кювете. Фото: ГПСУ

"Личность пособника установлена, проводятся поисковые мероприятия, организатор задержан. Следственные действия продолжаются", — отметили в ГПСУ.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, в городе Турка Львовской области мужчина избил полицейского во время проверки документов, потому что боялся получить от него повестку. Как оказалось, именно для этого он переехал в город на Волыни, где спрятался в лесу от мобилизации.

Также Кабмин постановил, что пойманные на границе мужчины будут сразу отправляться в ТЦК и СП. Такой подход будет действовать, если военнообязанный будет находиться в розыске Национальной полиции.