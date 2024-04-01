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Начальник ТЦК Рівненщини, який потрапив у скандал, написав рапорт на звільнення

1 квітня 2024 14:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Начальник ТЦК Рівненщини, який потрапив у скандал, написав рапорт на звільнення
Начальник ТЦК Рівненської області цілується з колегою. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Начальник одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області, якого знімала прихована камера, написав рапорт на звільнення. Він буде служити в одній із бойових частин.

Про це повідомила пресслужба оперативного командування "Захід" у Facebook у понеділок, 1 квітня.

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Командування заявило, що не має претензій щодо виконання офіцером поставлених задач у межах покладених на нього службових обовʼязків. Однак там зазначили, що особисті питання військовослужбовці не повинні вирішувати на робочому місці.

"Беручи до уваги суспільний резонанс від публікації матеріалів, зазначений офіцер з власної ініціативи написав рапорт про переведення його для подальшого виконання службових обовʼязків до однієї з бойових частин", — йдеться у повідомленні.

Наказ про його призначення до нового місця служби підписаний відповідним керівництвом. Наразі з'ясовуються обставини встановлення записуючих пристроїв в службовому приміщенні.

"Також зазначаємо, що витік відеоматеріалів був вкинутий та поширений на загал через ресурси та за прямого супроводження "лідерів" суспільної думки ворогів. Відтак звертаємо увагу громадян на необхідність дотримання інформаційної гігієни та більш ретельної перевірки першоджерел", —  йдеться у повідомленні.

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Допис ОК "Захід". Фото: скриншот

Нагадаємо, після скандального відео у мережі за участю начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області почали службову перевірку. До розслідування залучили правоохоронні органи.

Також народний депутат Верховної Ради та представник Комітету з аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук, коментуючи скандал з начальником одного з рівненських ТЦК та СП, заявив, що його мало цікавить чуже інтимне життя. Інше питання — це наявність прихованої камери у кабінеті військкома та злиття самого ролику в мережу.

скандал
Рівненська область
звільнення
ТЦК та СП

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