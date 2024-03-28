Скандал з начальником ТЦК на Рівненщині — ЗСУ проведуть перевірку

Українські військовослужбовці. Ілюстративне фото: Reuters

Після скандального відео у мережі за участі начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області, почали службову перевірку. До розслідування залучили правоохоронні органи.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ у четвер, 28 березня.

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У відомстві розповіли, що у мережі, з антиукраїнських джерел, шириться відео за участі ймовірно начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області. З цього приводу розпочали службову перевірку.

"Надалі належна оцінка буде надана як змісту змонтованого відеоряду, часового проміжку, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні", — йдеться у повідомленні.

У Сухопутних військах додали, що також ініціювали звернення до відповідних правоохоронних органів щодо сприяння у розслідуванні.

Водночас стосовно змісту відео військові деталей не надали, однак деякі ЗМІ поширюють інформацію, що на відео були присутні інтимні стосунки начальника ТЦК.

Скриншот допису Сухопутних військ

Нагадаємо, нещодавно у Закарпатському ТЦК розповіли про труднощі, які виникають в процесі призову. Там кажуть, що працівникам доводиться виходити на вулиці, щоб оповіщувати людей про їхній громадянський обов'язок.

Раніше ми розповідали, скільки працівників ТЦК брали участь у бойових діях.