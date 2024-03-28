Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Скандал з начальником ТЦК на Рівненщині — ЗСУ проведуть перевірку arrow

Скандал з начальником ТЦК на Рівненщині — ЗСУ проведуть перевірку

28 березня 2024 13:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Скандал з начальником ТЦК на Рівненщині — ЗСУ проведуть перевірку
Українські військовослужбовці. Ілюстративне фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Після скандального відео у мережі за участі начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області, почали службову перевірку. До розслідування залучили правоохоронні органи.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ у четвер, 28 березня. 

Читайте також:

Що кажуть у Сухопутних військах

У відомстві розповіли, що у мережі, з антиукраїнських джерел, шириться відео за участі ймовірно начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області. З цього приводу розпочали службову перевірку. 

"Надалі належна оцінка буде надана як змісту змонтованого відеоряду, часового проміжку, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні", — йдеться у повідомленні. 

У Сухопутних військах додали, що також ініціювали звернення до відповідних правоохоронних органів щодо сприяння у розслідуванні. 

Водночас стосовно змісту відео військові деталей не надали, однак деякі ЗМІ поширюють інформацію, що на відео були присутні інтимні стосунки начальника ТЦК. 

null
Скриншот допису Сухопутних військ

Нагадаємо, нещодавно у Закарпатському ТЦК розповіли про труднощі, які виникають в процесі призову. Там кажуть, що працівникам доводиться виходити на вулиці, щоб оповіщувати людей про їхній громадянський обов'язок.

Раніше ми розповідали, скільки працівників ТЦК брали участь у бойових діях.

скандал
ЗСУ
Рівненська область
військові
перевірки
ТЦК та СП

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ