У Раді прокоментували скандал з начальником ТЦК на Рівненщині

Дмитро Соломчук. Фото: партія "Слуга народу"

Народний депутат Верховної Ради та представник Комітету з аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук, коментуючи скандал з начальником одного з рівненських ТЦК та СП, заявив, що його мало цікавить чуже інтимне життя. Інше питання — це наявність прихованої камери у кабінеті військкома та злиття самого ролику в мережу.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

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"На цю тему не спілкувався, тому що його інтимне життя та інші моменти мене взагалі не цікавлять", — сказав Соломчук, коментуючи скандал.

Він додав, що встановлення камер у кабінетах військкомів — це нормальна практика. Однак коли йдеться про приховану зйомку та злиття відповідних роликів у мережі — це вже інше питання.

"В умовах війни не може такого відбуватися, тому що крім поцілунків могла вилитися якась інформація щодо мобілізації, будівництва фортифікацій та інших моментів, яких не мало бути в мережі", — сказав Соломчук.

У зв'язку з цим, наголосив політик, варто посилити безпекові заходи.

Нагадаємо, у Полтавській області співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) надіслали запит у поліцію, аби звідти до військкоматів доставили близько 30 тисяч людей.

Додамо, на Хмельниччині затримали працівницю ТЦК та її спільника, їх підозрюють у корупції.