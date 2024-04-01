Начальник ТЦК Ровенщины, который попал в скандал, написал рапорт на увольнение

Начальник ТЦК Ровенской области целуется с коллегой. Фото: скриншот с видео

Начальник одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ровенской области, которого снимала скрытая камера, написал рапорт на увольнение. Он будет служить в одной из боевых частей.

Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования "Запад" в Facebook в понедельник, 1 апреля.

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Командование заявило, что не имеет претензий по выполнению офицером поставленных задач в рамках возложенных на него служебных обязанностей. Однако там отметили, что личные вопросы военнослужащие не должны решать на рабочем месте.

"Принимая во внимание общественный резонанс от публикации материалов, указанный офицер по собственной инициативе написал рапорт о переводе его для дальнейшего выполнения служебных обязанностей в одну из боевых частей", — говорится в сообщении.

Приказ о его назначении в новое место службы подписан соответствующим руководством. Выясняются обстоятельства установки записывающих устройств в служебном помещении.

"Также отмечаем, что утечка видеоматериалов была вброшена и распространена в целом через ресурсы и при прямом сопровождении "лидеров" общественного мнения врагов. Поэтому обращаем внимание граждан на необходимость соблюдения информационной гигиены и более тщательной проверки первоисточников", — говорится в сообщении.

Пост ОК "Запад". Фото: скриншот

Напомним, после скандального видео в сети с участием начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ровенской области начали служебную проверку. К расследованию привлекли правоохранительные органы.

Также народный депутат Верховной Рады и представитель Комитета по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук, комментируя скандал с начальником одного из ровенских ТЦК и СП, заявил, что его мало интересует чужая интимная жизнь. Другой вопрос — это наличие скрытой камеры в кабинете военкома и слив самого ролика в сеть.