Надбавка для пенсіонерів: адвокат пояснила, хто може отримати

Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Для деяких громадян України діють спеціальні доплати до пенсій. Йдеться про колишніх військовослужбовців, які мають на утриманні непрацездатних членів родини. Багато хто з пенсіонерів шукає чіткої інформації про те, які саме документи необхідно зібрати для оформлення додаткових виплат.

Юристка LEGAL STRATEGY Ілона Елізбарян у коментарі УНІАН пояснила, за яких умов можна отримати надбавки, хто має на них право та які документи для цього потрібні, передає Новини.LIVE.

Надбавки для військових пенсіонерів в України

За словами фахівчині, законодавче регулювання цих нарахувань базується на законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Надбавки призначають як до пенсій за вислугу років, так і до пенсій, пов’язаних з інвалідністю:

"Доплата до пенсії може надаватися на утримання непрацездатних членів сім’ї, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника".

Конкретний перелік родичів, які можуть бути визнані такими, що перебувають на утриманні, є у статті 30 закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби, та деяких інших осіб":

Читайте також:

діти, брати, сестри, онуки військового пенсіонера, яким не виповнилося 18 років, або ці ж люди старшого віку, якщо вони отримали інвалідність до досягнення 18-річчя;

батьки та дружина або чоловік, якщо вони досягли віку, який надає їм право на призначення пенсії за віком, чи мають інвалідність;

дідусь та бабуся військового пенсіонера, якщо немає людей, які за законом зобов’язані їх утримувати;

студенти, курсанти, стажисти, учні, вихованці різних навчальних закладів (загальноосвітніх, профтехучилищ, вишів), які проходять навчання за денною формою та не досягли 23-річного віку.

"На кожного непрацездатного члена сім’ї нараховується надбавка до пенсії у розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність", — наголосила правознавиця.

У поточному році прожитковий мінімум становить 2 595 гривень, а сума надбавки — 1 297 гривень 50 копійок за кожну людину. Виплати нараховують щомісяця, доки не зникнуть підстави для їх призначення. Аналогічний розмір доплати встановили й для військових пенсіонерів.

Подати заяву та пакет документів на оформлення надбавки можна як особисто у відділенні Пенсійного фонду, так і онлайн через електронний кабінет на порталі послуг Пенсійного фонду України.

Основний перелік документів включає:

паспорт та ідентифікаційний код;

підтвердження того, що член родини належить до категорії непрацездатних (наприклад, довідка з вишу);

документи, що засвідчують родинний зв'язок (свідоцтва про народження чи шлюб);

докази перебування людини на утриманні.

​Щодо останнього пункту, юристка зауважила, що достатньо пред'явити документ від органів місцевого самоврядування, який підтверджує спільне проживання. Якщо ж такої довідки немає, факт утримання доведеться підтверджувати в судовому порядку. Окрім того, за словами Елізбарян, потрібно довести те, що військовий пенсіонер наразі не працює. Для цього вона рекомендує подати до Пенсійного фонду України копію трудової книжки з останнім записом про звільнення або копію відповідного наказу (розпорядження).

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України повідомляв, що після звільнення з полону захисники України мають право на допомогу від держави. Йдеться про грошові та соціальні гарантії. Крім того, бійцям надають відпустку та медичну допомогу.

Також Новини.LIVE з посиланням на на Департамент соціального захисту Сумської міської ради повідомляв про матеріальну допомоу для жителів Сум. У межах програми "Милосердя" можна отримати 250 тисяч гривень. Право на виплати мають родичі тих, хто під час повномасштабного вторгнення загинув від обстрілів або зник безвісти.