Сім'ї загиблих можуть отримати чверть мільйона: за яких умов

Жителі Сумської міської територіальної громади, які через повномасштабне вторгнення втратили своїх близьких, мають право на матеріальну допомогу. У Сумах діє програма "Милосердя". В її межах родичі загиблих можуть отримати 250 тисяч гривень.

Про це повідомили в Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради, передає Новини.LIVE.

Виплата для тих, хто через війну втратив рідних

На грошову допомогу можуть претендувати люди, родичі яких загинули внаслідок повітряних атак або артилерійських обстрілів, зникли безвісти або ж померли через обстріли, чому є судове підтвердження.

"Допомога стосується лише випадків, що сталися на території Сумської міської території громади з початку повномасштабного вторгнення. На військовослужбовців ця програма не поширюється: для них діють окремі державні та місцеві виплати", — зазначили в Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради.

Подати заяву на отримання допомоги може член сім'ї загиблого (чоловік або дружина, батьки, діти) або ж уповноважений представник сім'ї, якщо на це надали письмову згоду члени родини.

Копії яких документів треба подати разом із заявою:

паспорта кожного члена сім’ї загиблого або документа, який заміняє паспорт;

свідоцтв про народження членів сім’ї загиблого, які не досягли 14-річного віку;

довідок про присвоєння претендентам на матеріальну допомогу реєстраційного номера облікової картки податків;

документа, що підтверджує загибель члена родини;

витягів із реєстру територіальної громади або довідок про взяття на облік ВПО претендента на допомогу та загиблого;

свідоцтва про смерть загиблого;

рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою (за потреби);

документів, що підтверджують родинні стосунки із загиблим;

документів про встановлення опікунства чи піклування над дитиною загиблого (для законного представника дитини загиблого).

Пред'являти оригінали документів теж потрібно.

