Надбавка для военных пенсионеров: адвокат объяснила, кто может получить

Для некоторых граждан Украины действуют специальные доплаты к пенсиям. Речь идет о бывших военнослужащих, имеющих на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Многие пенсионеры ищут четкую информацию о том, какие именно документы необходимо собрать для оформления дополнительных выплат.

Юрист LEGAL STRATEGY Илона Елизбарян в комментарии УНІАН объяснила, при каких условиях можно получить надбавки, кто имеет на них право и какие документы для этого нужны, передает Новини.LIVE .

Надбавки для военных пенсионеров в Украине

По словам специалиста, законодательное регулирование этих начислений базируется на законе Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Надбавки назначают как к пенсиям за выслугу лет, так и к пенсиям, связанным с инвалидностью:

"Доплата к пенсии может предоставляться на содержание нетрудоспособных членов семьи, имеющих право на пенсию в случае утраты кормильца".

Конкретный перечень родственников, которых могут признать находящимися на иждивении, есть в статье 30 закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц":

дети, братья, сестры, внуки военного пенсионера, которым не исполнилось 18 лет, или эти же люди старшего возраста, если они получили инвалидность до достижения 18-летия;

родители и жена или муж, если они достигли возраста, предоставляющего им право на назначение пенсии по возрасту, или имеют инвалидность;

дедушка и бабушка военного пенсионера, если нет людей, которые по закону обязаны их содержать;

студенты, курсанты, стажеры, учащиеся, воспитанники разных учебных заведений (общеобразовательных, профтехучилищ, вузов), которые проходят обучение по дневной форме и не достигли 23-летнего возраста.

"На каждого нетрудоспособного члена семьи начисляется надбавка к пенсии в размере 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность", — отметила правовед.

В текущем году прожиточный минимум составляет 2595 гривен, а сумма надбавки — 1297 гривен 50 копеек за каждого человека. Выплаты начисляют ежемесячно, пока не исчезнут основания для их назначения. Аналогичный размер доплаты установили и для военных пенсионеров.

Подать заявление и пакет документов на оформление надбавки можно лично в отделении Пенсионного фонда, так и онлайн через электронный кабинет на портале услуг Пенсионного фонда Украины.

Основной список документов включает:

паспорт и идентификационный код;

подтверждение того, что член семьи принадлежит к категории нетрудоспособных (например, справка с вуза);

документы, удостоверяющие родственную связь (свидетельства о рождении или браке);

доказательства нахождения человека на иждивении.

Что касается последнего пункта, юрист отметила, что достаточно предъявить документ от органов местного самоуправления, подтверждающий совместное проживание. Если такой справки нет, факт содержания придется подтверждать в судебном порядке. Кроме того, по словам Элизбарян, нужно доказать, что военный пенсионер на данный момент не работает. Для этого она рекомендует представить в Пенсионный фонд Украины копию трудовой книжки с последней записью об увольнении или копии соответствующего приказа (распоряжения).

