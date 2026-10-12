ЦНАП не прийняв заяву на відстрочку батька чотирьох дітей, який проживає в Польщі

Чоловік у державній установі. Фото ілюстративне: РБК-Україна

Українець, який проживає в Польщі та виховує чотирьох неповнолітніх дітей, спробував оформити відстрочку від мобілізації, надіславши заяву поштою до ЦНАПу на Чернігівщині. Однак документи не зареєстрували через невідповідність установленому порядку подання. Чоловік звернувся до суду, але програв справу.

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень, інформує Новини.LIVE.

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Чому ЦНАП не зареєстрував заяву на відстрочку

Як ідеться в матеріалах справи, 12 червня 2026 року чоловік надіслав поштою заяву про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації до ЦНАПу в Ічні Чернігівської області.

Заявник проживає у Польщі. Він зазначав, що має чотирьох неповнолітніх дітей, а його підпис на документах був засвідчений у посольстві України. На цій підставі чоловік вважав, що має право на відстрочку, а центр адміністративних послуг повинен був зареєструвати його заяву.

Однак документи не зареєстрували через портал "Дія" або Єдиний державний вебпортал електронних послуг, а натомість передали до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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Чоловік оскаржив дії ЦНАПу в суді. Він наполягав, що установа мала прийняти й зареєструвати заяву, попри те, що документи надійшли поштою з-за кордону.

Що вирішив суд

Чернігівський окружний адміністративний суд 7 жовтня 2026 року розглянув справу №620/9343/26 та відмовив чоловікові в задоволенні позову.

Суд зазначив, що чинний порядок оформлення відстрочки передбачає особисте звернення військовозобов’язаного до ЦНАПу. Під час подання заяви необхідно встановити особу заявника та пред’явити військово-обліковий документ.

Надсилання заяви поштою з-за кордону не передбачене встановленою процедурою. Тому суд не знайшов підстав для задоволення вимог чоловіка щодо незареєстрованої заяви.

Рішення не означає, що чоловікові відмовили у праві на відстрочку через наявність чотирьох дітей. Питання його права на відстрочку по суті в цій справі не вирішували.

Раніше Новини.LIVE писали, що багатодітні батьки можуть втратити право на відстрочку від мобілізації за певних обставин. Зокрема, значення має виконання встановлених законом умов для її отримання та збереження.

Також Новини.LIVE повідомляли, що апеляційний суд скасував урядову постанову, яка передбачала автоматичне взяття чоловіків на військовий облік. За словами юриста Ростислава Кравця, рішення стосується також випадків поновлення в реєстрах громадян, яких раніше виключили з військового обліку, зокрема через непридатність до служби.