ЦНАП не принял заявление об отсрочке от отца четверых детей, проживающего в Польше

Мужчина в государственном учреждении. Фото иллюстративное: РБК-Украина

Украинец, проживающий в Польше и воспитывающий четверых несовершеннолетних детей, попытался оформить отсрочку от мобилизации, отправив заявление по почте в ЦНАП в Черниговской области. Однако документы не были зарегистрированы из-за несоответствия установленному порядку подачи. Мужчина обратился в суд, но проиграл дело.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений, сообщает Новини.LIVE.

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Почему ЦНАП не зарегистрировал заявление об отсрочке

Как говорится в материалах дела, 12 июня 2026 года мужчина отправил по почте заявление о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации в ЦНАП в Ичне Черниговской области.

Заявитель проживает в Польше. Он указал, что у него четверо несовершеннолетних детей, а его подпись на документах была заверена в посольстве Украины. На этом основании мужчина считал, что имеет право на отсрочку, а центр административных услуг должен был зарегистрировать его заявление.

Однако документы не были зарегистрированы через портал «Дия» или Единый государственный веб-портал электронных услуг, а вместо этого переданы в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

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Мужчина обжаловал действия ЦНАПа в суде. Он настаивал, что учреждение должно было принять и зарегистрировать заявление, несмотря на то, что документы поступили по почте из-за границы.

Что решил суд

Черниговский окружной административный суд 7 октября 2026 года рассмотрел дело №620/9343/26 и отказал мужчине в удовлетворении иска.

Суд отметил, что действующий порядок оформления отсрочки предусматривает личное обращение военнообязанного в ЦНАП. При подаче заявления необходимо установить личность заявителя и предъявить военно-учетный документ.

Отправка заявления по почте из-за границы не предусмотрена установленной процедурой. Поэтому суд не нашел оснований для удовлетворения требований мужчины в отношении незарегистрированного заявления.

Решение не означает, что мужчине отказали в праве на отсрочку из-за наличия четырёх детей. Вопрос о его праве на отсрочку по существу в данном деле не решался.

Ранее Новини.LIVE писали, что многодетные родители могут лишиться права на отсрочку от мобилизации при определенных обстоятельствах. В частности, важное значение имеет выполнение установленных законом условий для ее получения и сохранения.

Также Новини.LIVE сообщали, что апелляционный суд отменил постановление правительства, предусматривавшее автоматическую постановку мужчин на воинский учет. По словам юриста Ростислава Кравца, решение касается также случаев восстановления в реестрах граждан, ранее исключенных из воинского учета, в частности по причине негодности к службе.