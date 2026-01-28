Чи звільняє від мобілізації наявність трьох дітей — пояснення юриста

Працівники ТЦК перевіряють документи. Ілюстративне фото: Львівський обласний ТЦК та СП/Facebook

Правознавець заявив, що нині сам факт наявності трьох дітей більше не гарантує захисту від мобілізації. Адже головною умовою є їхнє утримання.

Про це заявив член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України Ярослав Куц в ефірі День.LIVE у середу, 28 січня.

Реклама

Читайте також:

Чому наявність трьох дітей не звільняє від мобілізації — пояснення

Юрист пояснив, що якщо батько має борги по аліментах більш ніж три місяці, він автоматично втрачає право на бронь.

Водночас вітчим, який не є біологічним батьком, але офіційно опікується й утримує трьох дітей, теж має законне право на відстрочку.

"За своєю суттю, сам закон не змінився про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, починаючи з 2024 року. Те, що стосувалося підстави для відстрочки багатодітних батьків, то так, як написано в законі, що багатодітний батько, який має на утриманні трьох і більше дітей, то якраз це питання юридичного визнання того, що ви саме батько і маєте на утриманні трьох і більше дітей.

На сьогодні вже існує навіть судова практика, коли небіологічний батько, маючи на утриманні трьох і більше дітей, наприклад, від своєї дружини, який офіційно оформив опікунство, який офіційно їх утримує і має документальне підтвердження, так само має підстави для відстрочки.

Якщо ж особа має заборгованість з утримання цих дітей і Державна виконавча служба про це зазначає і не надає відповідної довідки про відсутність такої заборгованості, то тоді, звісно, втрачається така підстава, тому що втрачається головне визначення — "на утриманні". Тобто на сьогодні ви маєте довести, що ви утримуєте своїх дітей", — пояснив правознавець.

Раніше ми інформували, що протягом 2026 року в Україні можуть змінитися принцип видачі повісток та правила мобілізації.

Також ми пояснювали, чи мають право аспіранти на продовження відстрочки від мобілізації без візиту до ТЦК.