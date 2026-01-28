Відео
Головна Мобілізація Наявність трьох дітей не гарантує захисту від мобілізації — юрист

Наявність трьох дітей не гарантує захисту від мобілізації — юрист

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 17:52
Чи звільняє від мобілізації наявність трьох дітей — пояснення юриста
Працівники ТЦК перевіряють документи. Ілюстративне фото: Львівський обласний ТЦК та СП/Facebook

Правознавець заявив, що нині сам факт наявності трьох дітей більше не гарантує захисту від мобілізації. Адже головною умовою є їхнє утримання.

Про це заявив член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України Ярослав Куц в ефірі День.LIVE у середу, 28 січня.

Читайте також:

Чому наявність трьох дітей не звільняє від мобілізації — пояснення

Юрист пояснив, що якщо батько має борги по аліментах більш ніж три місяці, він автоматично втрачає право на бронь.

Водночас вітчим, який не є біологічним батьком, але офіційно опікується й утримує трьох дітей, теж має законне право на відстрочку. 

"За своєю суттю, сам закон не змінився про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, починаючи з 2024 року. Те, що стосувалося підстави для відстрочки багатодітних батьків, то так, як написано в законі, що багатодітний батько, який має на утриманні трьох і більше дітей, то якраз це питання юридичного визнання того, що ви саме батько і маєте на утриманні трьох і більше дітей.

На сьогодні вже існує навіть судова практика, коли небіологічний батько, маючи на утриманні трьох і більше дітей, наприклад, від своєї дружини, який офіційно оформив опікунство, який офіційно їх утримує і має документальне підтвердження, так само має підстави для відстрочки.

Якщо ж особа має заборгованість з утримання цих дітей і Державна виконавча служба про це зазначає і не надає відповідної довідки про відсутність такої заборгованості, то тоді, звісно, втрачається така підстава, тому що втрачається головне визначення — "на утриманні". Тобто на сьогодні ви маєте довести, що ви утримуєте своїх дітей", — пояснив правознавець.

Раніше ми інформували, що протягом 2026 року в Україні можуть змінитися принцип видачі повісток та правила мобілізації.

Також ми пояснювали, чи мають право аспіранти на продовження відстрочки від мобілізації без візиту до ТЦК.

діти військовий призов мобілізація бронювання війна в Україні ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
