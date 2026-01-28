Освобождает ли от мобилизации наличие троих детей — объяснение юриста

Сотрудники ТЦК проверяют документы. Иллюстративное фото: Львовский областной ТЦК и СП/Facebook

Правовед заявил, что сейчас сам факт наличия трех детей больше не гарантирует защиты от мобилизации. Ведь главным условием является их содержание.

Об этом заявил член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц в эфире День.LIVE в среду, 28 января.

Почему наличие трех детей не освобождает от мобилизации

Юрист объяснил, что если отец имеет долги по алиментам более трех месяцев, он автоматически теряет право на бронь.

В то же время отчим, который не является биологическим отцом, но официально опекает и содержит троих детей, тоже имеет законное право на отсрочку.

"По своей сути, сам закон не изменился о мобилизации, мобилизационной подготовке, начиная с 2024 года. То, что касалось основания для отсрочки многодетных родителей, то так, как написано в законе, что многодетный отец, который имеет на содержании трех и более детей, то как раз это вопрос юридического признания того, что вы именно отец и имеете на содержании трех и более детей.

На сегодня уже существует даже судебная практика, когда небиологический отец, имея на содержании трех и более детей, например, от своей жены, который официально оформил опекунство, который официально их содержит и имеет документальное подтверждение, так же имеет основания для отсрочки.

Если же лицо имеет задолженность по содержанию этих детей и Государственная исполнительная служба об этом отмечает и не предоставляет соответствующей справки об отсутствии такой задолженности, то тогда, конечно, теряется такое основание, потому что теряется главное определение — "на содержании". То есть на сегодня вы должны доказать, что вы содержите своих детей", — объяснил правовед.

Ранее мы информировали, что в течение 2026 года в Украине могут измениться принцип выдачи повесток и правила мобилизации.

Также мы объясняли, имеют ли право аспиранты на продление отсрочки от мобилизации без визита в ТЦК.