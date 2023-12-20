Нам не нужны похищенные с улицы люди — Герой Украины Верес про методы ТЦК

Герой Украины, майор ВСУ Кирилл Верес. Фото: Телевизионная служба новостей

Командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, Герой Украины, майор Кирилл Верес жестко раскритиковал дерзкие мобилизационные методы ТЦК СП. По его мнению, такие поступки отпугивают людей от доверия украинской армии.

Об этом он заявил в интервью Телевизионной службе новостей.

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Герой Украины обратил внимание, что следует быть реалистами, ведь ситуация на фронте зависит от многих факторов.

"Если говорить о войне за все фронты, то мы войну проигрываем. Я не знаю, где мы выиграем, не могу этого сказать. Основные усилия защитников сейчас направлены на то, чтобы выжить, а не победить", — сказал он.

Особое внимание он уделил дерзким мобилизационным методам работы ТЦК СП. Он не стал обобщать комментарии, однако заявил, что такие действия со стороны работников подрывают доверие людей к ВСУ, ведь армейцы возмущены такими методами.

"Я не поддерживаю такую жестокость. Такой воин, которого ко мне силой привели, похитив с улицы, мне не нужен. Это не воин. Я хочу, чтобы в мое подразделение люди шли сами. Чтобы они знали, к кому, и почему они идут", — подчеркнул Кирилл Верес, и добавил, что не стоит забывать и о тех, кто работает в тылу, платя налоги на оборону Украины, которых сейчас атакуют ТЦК СП.

Напомним, ранее экс-командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что Украина вполне может создать штрафбат из заключенных, но в этом есть немало нюансов.

В то же время вчера украинцев разозлило не на шутку фото работника ТЦК СП, отдыхающего на элитном отдыхе в Доминиканской Республике.