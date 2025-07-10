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Головна Мобілізація Направлення на ВЛК без походу до ТЦК — як можна отримати

Направлення на ВЛК без походу до ТЦК — як можна отримати

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 08:29
Мобілізація у липні 2025 — як отримати направлення на ВЛК без ТЦК
Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Ілюстративне фото: google.com

В Україні триває мобілізація військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років. Кожен громадянин перед призовом на військову службу обов'язково повинен пройти військово-лікарську комісію. Саме вона визначає ступінь придатності. Зазвичай направлення на ВЛК виписували у ТЦК та СП. Але тепер є можливість зробити це без походу до територіального центру. 

Деталі розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко на своїй сторінці у Facebook. 

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Так, за словами чиновниці, отримання направлення на проходження військово-лікарської комісії спростили через "Резерв+". Таким чином, підпис ТЦК більше не потрібен.

"Направлення на ВЛК у "Резерв+" більше не потребують підпису ТЦК. Ви робите запит онлайн — документ генерується автоматично", — зазначила вона.

 

Мобілізація у липні 2025 — як отримати направлення на ВЛК без ТЦК
Застосунок "Резерв+". Ілюстративне фото: reserveplus.mod.gov.ua

За словами Катерини Черногоренко, для того, щоб отримати направлення на ВЛК, необхідно зробити наступне:

  • на головному екрані у застосунку "Резерв+" натиснути три крапки "...";
  • обрати "Направлення на ВЛК";
  • натиснути на розділ "Для визначення ступеня придатності до військової служби";
  • перевірити дані та натиснути "Відправити";
  • протягом доби у додаток має надійти направлення з QR-кодом.

Раніше ми повідомляли, чи достатньо мати записи в онлайн-медкарті для отримання відстрочки від мобілізації.

Нагадаємо, ми писали, чи продовжить відстрочку ТЦК, якщо ВЛК ще не завершена.

Також ми інформували, хто має надсилати результати ВЛК до ТЦК.

мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані електронне направлення
Сергій Попов - Редактор
Автор:
Сергій Попов
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