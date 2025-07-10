Мобілізація у липні 2025 — як отримати направлення на ВЛК без ТЦК

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Ілюстративне фото: google.com

В Україні триває мобілізація військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років. Кожен громадянин перед призовом на військову службу обов'язково повинен пройти військово-лікарську комісію. Саме вона визначає ступінь придатності. Зазвичай направлення на ВЛК виписували у ТЦК та СП. Але тепер є можливість зробити це без походу до територіального центру.

Деталі розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко на своїй сторінці у Facebook.

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Так, за словами чиновниці, отримання направлення на проходження військово-лікарської комісії спростили через "Резерв+". Таким чином, підпис ТЦК більше не потрібен.

"Направлення на ВЛК у "Резерв+" більше не потребують підпису ТЦК. Ви робите запит онлайн — документ генерується автоматично", — зазначила вона.

Застосунок "Резерв+". Ілюстративне фото: reserveplus.mod.gov.ua

За словами Катерини Черногоренко, для того, щоб отримати направлення на ВЛК, необхідно зробити наступне:

на головному екрані у застосунку "Резерв+" натиснути три крапки "...";

обрати "Направлення на ВЛК";

натиснути на розділ "Для визначення ступеня придатності до військової служби";

перевірити дані та натиснути "Відправити";

протягом доби у додаток має надійти направлення з QR-кодом.

Раніше ми повідомляли, чи достатньо мати записи в онлайн-медкарті для отримання відстрочки від мобілізації.

Нагадаємо, ми писали, чи продовжить відстрочку ТЦК, якщо ВЛК ще не завершена.

Також ми інформували, хто має надсилати результати ВЛК до ТЦК.