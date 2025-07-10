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Главная Мобилизация Направление на ВВК без похода в ТЦК — как можно получить

Направление на ВВК без похода в ТЦК — как можно получить

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 08:29
Мобилизация в июле 2025 — как получить направление на ВВК без ТЦК
Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Иллюстративное фото: google.com

В Украине продолжается мобилизация военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Каждый гражданин перед призывом на военную службу обязательно должен пройти военно-врачебную комиссию. Именно она определяет степень пригодности. Обычно направление на ВВК выписывали в ТЦК и СП. Но теперь есть возможность сделать это без похода в территориальный центр.

Детали рассказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко на своей странице в Facebook.

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Так, по словам чиновницы, получение направления на прохождение военно-врачебной комиссии упростили через "Резерв+". Таким образом, подпись ТЦК больше не нужна.

"Направление на ВВК в "Резерв+" больше не требуют подписи ТЦК. Вы делаете запрос онлайн - документ генерируется автоматически", — отметила она.

 

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Приложение "Резерв+". Иллюстративное фото: reserveplus.mod.gov.ua

По словам Екатерины Черногоренко, для того, чтобы получить направление на ВВК, необходимо сделать следующее:

  • на главном экране в приложении "Резерв+" нажать три точки "...";
  • выбрать "Направление на ВВК";
  • нажать на раздел "Для определения степени пригодности к военной службе";
  • проверить данные и нажать "Отправить";
  • в течение суток в приложение должно прийти направление с QR-кодом.

Ранее мы сообщали, достаточно ли иметь записи в онлайн-медкарте для получения отсрочки от мобилизации.

Напомним, мы писали, продлит ли отсрочку ТЦК, если ВВК еще не завершена.

Также мы информировали, кто должен присылать результаты ВВК в ТЦК.

мобилизация ВВК ТЦК и СП военнообязанные электронное направление
Сергей Попов - Редактор
Автор:
Сергей Попов
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