Військово-лікарська комісія до 45 років - що зазначається в електронному направленні на ВЛК

Направлення на ВЛК — що зазначають особам до 45 років
Попри різні військово-облікові спеціальності, частині військовозобов’язаних електронне направлення на військово-лікарську комісію оформлюється за однаковим шаблоном. Це стосується тих громадян, яким не виповнилося 45 років.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Направлення на ВЛК
До юристів звернувся громадянин, який оформив електронне направлення на військово-лікарську комісію через "Резерв+".
Він зазначив, що у меті ВЛК зазначена "необхідність визначення придатності до проходження військової служби у десантно-штурмових військах, силах спеціальних операцій, морській піхоті".
Громадянин підкреслив, що його військова спеціальність у тому ж "Резерв+" зазначена як "артист воєнного оркестру".
Формулювання для військовозобов’язаних до 45 років
Юрист Владислав Дерій пояснив, чому у громадянина в електронному направленні на ВЛК зазначені зовсім інші військові спеціальності, ніж ті, які є в його військово-обліковому документі.
"Це стандартне формулювання для військовозобов'язаних, яким ще не виповнилось 45 років", — наголосив юрист.
Він зазначив, що таке формулювання було затверджене 2024 року постановою №560 Кабінетом міністрів України.
"Особам віком до 45 років у направленні для проходження медичного огляду зазначається про необхідність визначення їх придатності до проходження військової служби у десантно-штурмових військах, силах спеціальних операцій, морській піхоті", — саме так йдеться у постанові КМУ.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що 2025 року в Україні з’явилися електронні черги та направлення на військово-лікарські комісії.
Додамо, ми повідомляли про те, яке покарання загрожує особам, які згенерують електронне направлення, але на ВЛК не прийдуть.
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