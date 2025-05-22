Військово-лікарська комісія до 45 років - що зазначається в електронному направленні на ВЛК

Оформлення електронного направлення на ВЛК. Фото: Міноборони

Попри різні військово-облікові спеціальності, частині військовозобов’язаних електронне направлення на військово-лікарську комісію оформлюється за однаковим шаблоном. Це стосується тих громадян, яким не виповнилося 45 років.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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До юристів звернувся громадянин, який оформив електронне направлення на військово-лікарську комісію через "Резерв+".

Він зазначив, що у меті ВЛК зазначена "необхідність визначення придатності до проходження військової служби у десантно-штурмових військах, силах спеціальних операцій, морській піхоті".

Громадянин підкреслив, що його військова спеціальність у тому ж "Резерв+" зазначена як "артист воєнного оркестру".

Формулювання для військовозобов’язаних до 45 років

Юрист Владислав Дерій пояснив, чому у громадянина в електронному направленні на ВЛК зазначені зовсім інші військові спеціальності, ніж ті, які є в його військово-обліковому документі.

"Це стандартне формулювання для військовозобов'язаних, яким ще не виповнилось 45 років", — наголосив юрист.

Він зазначив, що таке формулювання було затверджене 2024 року постановою №560 Кабінетом міністрів України.

"Особам віком до 45 років у направленні для проходження медичного огляду зазначається про необхідність визначення їх придатності до проходження військової служби у десантно-штурмових військах, силах спеціальних операцій, морській піхоті", — саме так йдеться у постанові КМУ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що 2025 року в Україні з’явилися електронні черги та направлення на військово-лікарські комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, яке покарання загрожує особам, які згенерують електронне направлення, але на ВЛК не прийдуть.