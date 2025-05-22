Военно-врачебная комиссия до 45 лет - что указывается в электронном направлении на ВВК

Оформление электронного направления на ВВК. Фото: Минобороны

Несмотря на разные военно-учетные специальности, части военнообязанных электронное направление на военно-врачебную комиссию оформляется по одинаковому шаблону. Это касается тех граждан, которым не исполнилось 45 лет.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Направление на ВВК

К юристам обратился гражданин, который оформил электронное направление на военно-врачебную комиссию через "Резерв+".

Он отметил, что в цели ВВК указана "необходимость определения пригодности к прохождению военной службы в десантно-штурмовых войсках, силах специальных операций, морской пехоте".

Гражданин подчеркнул, что его военная специальность в том же "Резерв+" указана как "артист военного оркестра".

Формулировка для военнообязанных до 45 лет

Юрист Владислав Дерий объяснил, почему у гражданина в электронном направлении на ВВК указаны совсем другие военные специальности, чем те, которые определены в его военно-учетном документе.

"Это стандартная формулировка для военнообязанных, которым еще не исполнилось 45 лет", — отметил юрист.

Он отметил, что такая формулировка была утверждена в 2024 году постановлением №560 Кабинетом министров Украины.

"Лицам в возрасте до 45 лет в направлении для прохождения медицинского осмотра отмечается о необходимости определения их пригодности к прохождению военной службы в десантно-штурмовых войсках, силах специальных операций, морской пехоте", — именно так говорится в постановлении КМУ.

Напомним, мы ранее писали о том, что в 2025 году в Украине появились электронные очереди и направления на военно-врачебные комиссии.

Добавим, мы сообщали о том, какое наказание грозит лицам, которые сгенерируют электронное направление, но на ВВК не придут.