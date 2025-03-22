Електронне направлення на ВЛК — що буде, якщо згенерувати і не прийти на медогляд

Електронне направлення на ВЛК. Фото: mod.gov.ua

В Україні триває реформа системи військово-лікарської комісії. Наразі для військовозобов'язаних громадян доступна функція отримання електронного направлення на ВЛК. запит можна подати через застосунок "Резерв+".

Однак, яке покарання загрожує особам, які згенерують електронне направлення, але на ВЛК не прийдуть, а коли відповідальності можна буде уникнути — роз'яснення дали у Міністерстві оборони України на офіційному порталі.

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Так, зазначається, якщо військовозобов'язаний сам забажав пройти ВЛК й був ініціатором створення е-направлення, але не з'явився на медогляд у визначену дату, у нього буде ще 15 днів впродовж яких направлення залишатиметься актуальним.

Після запит треба буде подати повторно — і в застосунок надійде направлення з тими ж або оновленими деталями. Таким чином за неявку на ВЛК, ініціатором якої був сам військовозобов'язаний, не передбачено жодного покарання.

Електронне направлення на ВЛК. Фото: mod.gov.ua

Водночас, якщо особа отримала повістку на проходження військово-лікарської комісії, подала запит у Резерв+ на створення е-направлення, але не з'явилася протягом 14 днів від призначеної дати огляду — це порушення правил військового обліку, за яке передбачена адміністративна відповідальність. Відповідно до законодавства, на військовозобов'язаного можуть накласти штраф від 17 до 25 тис. грн.

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