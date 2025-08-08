Направлення на ЕКОПФО — чи потрібно військовому пройти ВЛК

Лікар експертної комісії. Фото: nashreporter

Військовослужбовець Збройних сил України, який хоче пройти експертну комісію щодо оцінювання його стану (зокрема, щодо оформлення ступеню інвалідності), має для початку подати рапорт на ім’я командира частини. Після цього він отримає можливість потрапити до лікарні, де йому згенерують направлення на ЕКОПФО.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Що таке ЕКОПФО

В Україні відбулися зміни у медичному огляді громадян. Так, була ліквідована система МСЕК — медико-соціальних експертних комісій.

Натомість з’явилися ЕКОПФО — експертні комісії оцінювання повсякденного функціонування особи.

Для того, аби отримати відповідний статус та групу інвалідності, громадянин має отримати висновок ЕКОПФО.

Інструкція для військовослужбовця

У Міністерстві оборони України пояснили, що військовому для того, аби потрапити на ЕКОПФО, потрібно подати рапорт на ім’я командира військової частини.

Командир має дати рапорт на залишення військової частини, щоб військовослужбовець міг відвідати заклад охорони здоров’я, де він зможе сформувати електронне направлення на ЕКОПФО.

А вже експертна комісія має ухвалити рішення щодо ступеню функціонування цієї конкретної особи.

