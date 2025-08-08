Відео
Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Направлення військового на ЕКОПФО — чи треба пройти ВЛК

Направлення військового на ЕКОПФО — чи треба пройти ВЛК

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 12:20
Направлення на ЕКОПФО — чи потрібно військовому пройти ВЛК
Лікар експертної комісії. Фото: nashreporter

Військовослужбовець Збройних сил України, який хоче пройти експертну комісію щодо оцінювання його стану (зокрема, щодо оформлення ступеню інвалідності), має для початку подати рапорт на ім’я командира частини. Після цього він отримає можливість потрапити до лікарні, де йому згенерують направлення на ЕКОПФО.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Що таке ЕКОПФО

В Україні відбулися зміни у медичному огляді громадян. Так, була ліквідована система МСЕК — медико-соціальних експертних комісій.

Натомість з’явилися ЕКОПФО — експертні комісії оцінювання повсякденного функціонування особи.

Для того, аби отримати відповідний статус та групу інвалідності, громадянин має отримати висновок ЕКОПФО.

Інструкція для військовослужбовця

У Міністерстві оборони України пояснили, що військовому для того, аби потрапити на ЕКОПФО, потрібно подати рапорт на ім’я командира військової частини.

Командир має дати рапорт на залишення військової частини, щоб військовослужбовець міг відвідати заклад охорони здоров’я, де він зможе сформувати електронне направлення на ЕКОПФО.

А вже експертна комісія має ухвалити рішення щодо ступеню функціонування цієї конкретної особи.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є строки проходження військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, які нюанси у процесі проходження військово-лікарської комісії існують для військовослужбовців.

Міноборони ЗСУ ВЛК МСЕК військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
