Направление на ЭКОПФЛ — нужно ли военному пройти ВВК

Врач экспертной комиссии. Фото: nashreporter

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, который хочет пройти экспертную комиссию по оценке его состояния (в частности, по оформлению степени инвалидности), должен для начала подать рапорт на имя командира части. После этого он получит возможность попасть в больницу, где ему сгенерируют направление на ЭКОПФЛ.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Что такое ЭКОПФЛ

В Украине произошли изменения в медицинском осмотре граждан. Так, была ликвидирована система МСЭК — медико-социальных экспертных комиссий.

Зато появились ЭКОПФЛ — экспертные комиссии оценки повседневного функционирования лица.

Для того, чтобы получить соответствующий статус и группу инвалидности, гражданин должен получить заключение ЭКОПФЛ.

Инструкция для военнослужащего

В Министерстве обороны Украины объяснили, что военному для того, чтобы попасть на ЭКОПФЛ, нужно подать рапорт на имя командира воинской части.

Командир должен дать рапорт на оставление воинской части, чтобы военнослужащий мог посетить учреждение здравоохранения, где он сможет сформировать электронное направление на ЭКОПФЛ.

А уже экспертная комиссия должна принять решение о степени функционирования этого конкретного лица.

