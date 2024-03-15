Нардеп дала прогноз, коли ухвалять закон про мобілізацію

Народний депутат Юлія Гришина. Фото: скриншот Новини.LIVE

Закон про мобілізацію можуть ухвалити до кінця березня. Втім, лишається ціла низка факторів, яка гальмує цей процес, зокрема питання заробітних плат для військовослужбовців.

Про це народний депутат від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина розповіла журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.



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"Цей закон нам потрібен. Як ми знаємо, наразі в ЗСУ відбувається аудит військ, хто де залучений, скільки мобілізовано і тому подібне. Це робить керівництво ЗСУ, а ми паралельно працюємо над законопроєктом", — пояснила нардепка.

Вона зазначила, що наразі народні обранці роблять все, щоб уникнути порушень Конституції та шукають більше шляхів для мотивації людей йти захищати країну. Особливий наголос робиться на необхідності підняти заробітні плати.

"Чи буде законопроєкт прийнятий до кінця березня, залежить від того, чи встигне пропрацювати його комітет із нацбезпеки", — уточнила Гришина.

Також вона додала, що наразі невідомо, коли це станеться остаточно.

"Ніхто точно не знає, але активна робота триває. Вже вийшли на другу частину — розгляд кожної правки окремо, і думаю, найближчим часом документ піде в зал", — резюмувала нардепка.

Раніше ми розповідали, що Гришина в ефірі Вечір.LIVE розповіла про вступну кампанію-2024, національний мультипредметний тест замість ЗНО та про навчання дітей з тимчасово окупованих територій.

Також ми інформували, що в Україні спростили бронювання працівників оборонних підприємств.